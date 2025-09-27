accused of child murder in mp killed by mob MP में खौफनाक घटना! बच्चे के हत्यारोपी को भीड़ ने पीटकर मार डाला, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
accused of child murder in mp killed by mob

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, अलीराजपुरSat, 27 Sep 2025 09:49 AM
मध्यप्रदेश के धार जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां तीन साल के एक बच्चे की हत्या के आरोपी को ग्रामीणों ने पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने बताया कि यह घटना बृहस्पतिवार को जिला मुख्यालय से लगभग 110 किलोमीटर दूर स्थित आली गांव में हुई। इस मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पड़ोसी जिले अलीराजपुर के बागड़ी निवासी महेश (24) बिना किसी कारण कालू भील के घर में घुस गया और अंदर जाकर बैठ गया। जब कालू ने उसका परिचय पूछा तो महेश ने अचानक घर में रखे धारदार हथियार से कालू भील के तीन वर्षीय बेटे विकास पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

अवस्थी ने बताया कि गुस्साए ग्रामीणों ने महेश को पकड़कर बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई की। सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और महेश को हिरासत में लेकर अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।’’उन्होंने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और महेश द्वारा की गई इस गंभीर वारदात के पीछे की वजह की जांच की जा रही है।

