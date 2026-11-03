सब्जी वाला और रिक्शा चालक बन की रेकी, यूं पुलिस की गिरफ्त में आया रिटायर्ड IAS का हत्यारा; बताई वारदात की वजह
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के समय आरोपी के पास मोबाइल फोन या अन्य सामान नहीं मिला। केयरटेकर उपलब्ध कराने वाली एजेंसी और उसके सत्यापन की भी जांच की गई है। फिलहाल एजेंसी की कोई ठोस आपराधिक भूमिका सामने नहीं आई है।
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में रिटायर्ड IAS अधिकारी राकेश अग्रवाल की हत्या के मामले में फरार केयरटेकर वरुण कुमार को पुलिस ने आगरा में शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार सुबह करीब पांच बजे हुई कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए राजधानी के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने अधिकारी की डांट से नाराज होकर हत्या करने की बात कही है।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भोपाल पुलिस ने आगरा में चार दिन तक गोपनीय अभियान चलाया। रातीबड़ थाना प्रभारी रास बिहारी शर्मा के अनुसार, झुग्गी बस्तियों में पुलिस की लगातार आवाजाही से लोगों को संदेह होने लगा था। इसके बाद पुलिस टीम ने अपनी पहचान छिपाकर निगरानी की। कुछ पुलिसकर्मी सब्जी बेचने और रिक्शा चलाने वालों के वेश में रेकी कर रहे थे, इसके अलावा दिल्ली और मथुरा में भी पुलिस टीमें तैनात थीं। आखिरकार आरोपी को आगरा के मथुरा रोड से पकड़ लिया गया।
फरारी के दौरान प्लास्टिक की बोतलें बीनकर बेचता रहा
पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद वरुण लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था और एक-दो दिन से अधिक किसी स्थान पर नहीं रुक रहा था। वह ग्वालियर से आगरा, मथुरा और वृंदावन होते हुए दिल्ली पहुंचा। इसके बाद हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल और मनाली तक गया। फरारी के दौरान उसने बस, ट्रेन और ट्रकों से सफर किया। उसके पास कोई स्थायी ठिकाना नहीं था और वह कबाड़ तथा प्लास्टिक की बोतलें बीनकर बेचता था। रात में फुटपाथ पर सोकर गुजारा करता था। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि फरारी के दौरान किसी ने उसकी मदद तो नहीं की।
पूछताछ में बताई रिटायर्ड IAS की हत्या की वजह
थाना प्रभारी रास बिहारी शर्मा के अनुसार, पूछताछ में वरुण ने बताया कि राकेश अग्रवाल अक्सर उस पर चिल्लाते थे, जिससे वह नाराज था। इसी नाराजगी में उसने हत्या की बात स्वीकार की है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने घर में एलपीजी सिलेंडर का पाइप खुला छोड़ने की बात भी मानी और गुस्से में ऐसा करने को वजह बताया। उसने यह भी कहा कि उसे उम्मीद थी कि इस घटना से वह लोकप्रिय हो जाएगा।
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के समय आरोपी के पास मोबाइल फोन या अन्य सामान नहीं मिला। केयरटेकर उपलब्ध कराने वाली एजेंसी और उसके सत्यापन की भी जांच की गई है। फिलहाल एजेंसी की कोई ठोस आपराधिक भूमिका सामने नहीं आई है।
पुलिस के अनुसार, 30 सितंबर की रात सूरज नगर स्थित घर में राकेश अग्रवाल की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। अगले दिन सुबह उनकी पत्नी निशी अग्रवाल ने कमरे में उनका शव देखा था। शुरुआती जांच में घर की अलमारियों का सामान बिखरा मिला था और रसोई में एलपीजी सिलेंडर का पाइप खुला पाया गया था। पुलिस को आशंका थी कि हत्या के बाद घर में आग लगाकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। वारदात के बाद से ही घर में केयरटेकर के तौर पर काम करने वाला वरुण फरार था।
आरोपी की गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उसकी तलाश में भोपाल पुलिस की कई टीमें अलग-अलग राज्यों में भेजी गई थीं। गिरफ्तारी में देरी के बाद पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने एआईजी उमेश तिवारी के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया था। राकेश अग्रवाल की हत्या के बाद आईएएस एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और प्रभावी कार्रवाई की मांग की थी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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