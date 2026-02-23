हादसा या पुलिस उत्पीड़न? कुएं में गिरी रेप के आरोपी की मां, बोलीं- जानबूझकर धक्का दिया गया
घायल महिला ने अस्पताल में दिए अपने बयान में चौंकाने वाला आरोप लगाया कि दबिश के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी ने जानबूझकर उसे कुएं में धक्का दे दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।
विजयपुर क्षेत्र के ग्राम दौर्द में आरोपी को पकड़ने पहुंची राजस्थान पुलिस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई अब गंभीर विवादों में घिरती नजर आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम में विजयपुर थाना प्रभारी राजन सिंह गुर्जर की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। मामला तब और संवेदनशील हो गया जब घायल महिला ने अस्पताल में दिए अपने बयान में चौंकाने वाला आरोप लगाया कि दबिश के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी ने जानबूझकर उसे कुएं में धक्का दे दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।
महिला के इस बयान के बाद यह मामला केवल हादसा नहीं, बल्कि कथित पुलिस उत्पीड़न का रूप लेता दिखाई दे रहा है। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। परिजनों के अनुसार लड़की और लड़का एक-दूसरे से प्रेम करते हैं और आपसी सहमति से शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के घर वालों द्वारा झूठी शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर पुलिस दबाव बनाकर लगातार दबिश दे रही है।
परिजनों का आरोप है कि बिना निष्पक्ष जांच के ही पुलिस मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है और निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। सबसे गंभीर सवाल यह है कि थाना प्रभारी राजन सिंह गुर्जर की निगरानी में हुई कार्रवाई के दौरान बल प्रयोग और महिला को कुएं में धक्का दिए जाने जैसी स्थिति आखिर क्यों बनी।
इलाज के लिए ग्वालियर रेफर
घायल महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। इस घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश और तनाव का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन पीड़िता के बयान और परिजनों के आरोपों को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या थाना प्रभारी की भूमिका की स्वतंत्र जांच कराई जाती है या नहीं।जनता की नजरें अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।
क्या है पूरा मामला?
बताया जा रहा है कि विजयपुर थाना क्षेत्र दौर्द गांव में निवासी उदय जाटव के खिलाफ 14 जनवरी 2026 को पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म के मामले में केस दर्ज है। पुलिस जब आरोपी को पकड़ने गई तभी उसकी मां कुएं में जा गिरी। विजयपुर थाना प्रभारी राजन सिंह गुर्जर ने भी आरोपी के मां के दावों को बेबुनियाद बताया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की मां को कम दिखता है इस वजह से वह कुएं में जा गिरी। पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच जारी है।
रिपोर्ट: अमित कुमार
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग