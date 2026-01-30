ग्वालियर में दर्दनाक हादसा! कार-ट्रक की टक्कर में 4 की मौत

संक्षेप: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के ग्वालियर में कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौ हो गई।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में घने कोहरे के बीच भीषण सड़क हादसा हो गया। भिंड रोड हाईवे पर बंटू ढाबा के सामने तेज रफ्तार ट्रक ने वैगनआर कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि कार सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में दो महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं।

मिली जानकारी के अनुसार सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य थे। वो भिंड जिले के रहने वाले थे। परिवार भिंड से ग्वालियर की ओर जा रहा था। सुबह करीब 8 बजे, जैसे ही उनकी कार बंटू ढाबा के पास पहुंची, पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने कार को रौंद दिया। टक्कर के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के दाहिने हिस्से में झाड़ियों में जा घुसा। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने चारों शवों को कार से बाहर निकालकर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।