Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़accident in gwalior 4 killed in car truck accident
ग्वालियर में दर्दनाक हादसा! कार-ट्रक की टक्कर में 4 की मौत

ग्वालियर में दर्दनाक हादसा! कार-ट्रक की टक्कर में 4 की मौत

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के ग्वालियर में कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौ हो गई।

Jan 30, 2026 09:56 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में घने कोहरे के बीच भीषण सड़क हादसा हो गया। भिंड रोड हाईवे पर बंटू ढाबा के सामने तेज रफ्तार ट्रक ने वैगनआर कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि कार सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में दो महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं।

मिली जानकारी के अनुसार सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य थे। वो भिंड जिले के रहने वाले थे। परिवार भिंड से ग्वालियर की ओर जा रहा था। सुबह करीब 8 बजे, जैसे ही उनकी कार बंटू ढाबा के पास पहुंची, पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने कार को रौंद दिया। टक्कर के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के दाहिने हिस्से में झाड़ियों में जा घुसा। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने चारों शवों को कार से बाहर निकालकर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

शुरुआती जांच में हादसे की वजह घना कोहरा और तेज रफ्तार बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ट्रक चालक की तलाश कर रही है और पूरे मामले की जांच जारी है। इस हादसे के बाद इलाके में कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
