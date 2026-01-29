Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़ABVP staged a violent protest at Indore Acropolis College, clashing with faculty.
इंदौर के कॉलेज में ABVP का हिंसक प्रदर्शन, फैकल्टी से झड़प और तोड़फोड़; जानिए पूरी कहानी

इंदौर के कॉलेज में ABVP का हिंसक प्रदर्शन, फैकल्टी से झड़प और तोड़फोड़; जानिए पूरी कहानी

संक्षेप:

प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं और कॉलेज फैकल्टी के बीच तीखी बहस हुई, जो देखते ही देखते झड़प और तोड़फोड़ में बदल गई। घटना में एक एबीवीपी कार्यकर्ता के हाथ में गंभीर चोट आई है, जिसकी अस्पताल में सर्जरी चल रही है।

Jan 29, 2026 03:22 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
share Share
Follow Us on

इंदौर शहर के एक्रोपोलिस कॉलेज में बुधवार दोपहर उस समय हालात बेकाबू हो गए, जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने छात्र हितों के मुद्दों को लेकर कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं और कॉलेज फैकल्टी के बीच तीखी बहस हुई, जो देखते ही देखते झड़प और तोड़फोड़ में बदल गई। घटना में एक एबीवीपी कार्यकर्ता के हाथ में गंभीर चोट आई है, जिसकी अस्पताल में सर्जरी चल रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ABVP कार्यकर्ताओं का हंगामा और तोड़फोड़

सूत्रों के मुताबिक, एक दर्जन से ज्यादा एबीवीपी कार्यकर्ता गाड़ियों से कॉलेज पहुंचे और सीधे कॉलेज प्रबंधन से बातचीत के लिए उनके केबिन की ओर बढ़ गए। इसी दौरान फैकल्टी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस पर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। बहस इतनी बढ़ गई कि कॉलेज परिसर में अफरा-तफरी मच गई और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं। हंगामे के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ कॉलेज के दर्जनों छात्र भी शामिल हो गए।

प्रदर्शन में ABVP कार्यकर्ता हुआ चोटिल

कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में खड़ी बस पर चढ़कर नारेबाजी की और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। स्थिति बिगड़ते देख कॉलेज प्रबंधन में हड़कंप मच गया। एबीवीपी का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान फैकल्टी ने कॉलेज का मुख्य गेट बंद कर दिया था। इसी बीच कुछ कार्यकर्ताओं ने गेट खोलने का प्रयास किया, तभी फैकल्टी द्वारा गेट जोर से बंद कर दिया गया। इसमें एबीवीपी कार्यकर्ता हिमांशु के हाथ में कांच लग गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी। फिलहाल उसका इलाज जारी है।

करीब कई घंटों तक चले प्रदर्शन के बाद कॉलेज प्रबंधन ने करीब कई घंटों तक चले प्रदर्शन के बाद कॉलेज प्रबंधन ने एबीवीपी की मांगों पर विचार करने और बातचीत का भरोसा दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। हालांकि घटना के बाद कॉलेज परिसर में तनाव का माहौल बना हुआ है।

डेवलपमेंट फीस में घोटाले का आरोप

एबीवीपी के प्रतीक यादव ने आरोप लगाया है कि कॉलेज प्रबंधन छात्रों से डेवलपमेंट के नाम पर 25 से 30 हजार रुपए तक वसूल रहा है, जबकि सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। उन्होंने कॉलेज में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी मुद्दे को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे थे।

पुलिस पहले से तैनात, हालात काबू में

शिप्रा थाना टीआई कैलाश सोलंकी के अनुसार, प्रदर्शन की सूचना पहले से मिलने के कारण पुलिस बल कॉलेज में तैनात था। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से थाने में लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

रिपोर्ट- हेमंत