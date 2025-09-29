स्कूल तक लिफ्ट के बहाने छात्रा को ग्वालियर किले पर ले गया अब्दुल खान, दुष्कर्म कर मॉल में घुमाया

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा को रास्ते में बाइक पर लिफ्ट देने के बहाने ग्वालियर किले पर ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के साथ आरोपी अब्दुल खान की तलाश शुरू कर दी है।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा को रास्ते में बाइक पर लिफ्ट देने के बहाने ग्वालियर किले पर ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। यह घटना पनिहार के नयागांव के पास शनिवार की है। पुलिस ने लड़की के परिजनों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के साथ आरोपी अब्दुल खान की तलाश शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, ग्वालियर में एक दोस्त ने बाइक से स्कूल छोड़ने के बहाने 14 वर्षीय पीड़ित छात्रा को लिफ्ट दी और फिर धोखे से किले पर ले गया, जहां उसने किशोरी से दुष्कर्म किया। उसने छात्रा को धमकाया और देर रात तक मॉल में घुमाता रहा। आरोपी रात करीब 11 बजे छात्रा को घर के पास छोड़कर भाग गया। छात्रा ने घर पहुंच कर परिजनों को आपबीती सुनाई और परिजनों के साथ थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है।

छात्रा ने पुलिस को बताया कि शनिवार को वह स्कूल जा रही थी। वह घर से निकलकर महिंद्रा शोरूम के पास पहुंची थी कि अब्दुल खान आया और स्कूल तक लिफ्ट देने की बात कहकर छात्रा को अपनी बाइक पर बैठा लिया। अब्दुल उसे ग्वालियर किले पर ले गया और जबरन रेप किया। उसने नाबालिग छात्रा को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि अगर छात्रा ने किसी को कुछ भी बताया तो कभी भी रास्ते से उठाकर ले जाऊंगा।

स्कूल की छुट्‌टी होने के बाद भी छात्रा घर नहीं पहुंची, तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। वे रिश्तेदारों, परिचितों से पूछताछ कर रहे थे। इस बीच रात 11 बजे छात्रा को आरोपी घर के पास छोड़कर भाग गया। परिजन रविवार को थाने में पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।

एसडीओपी घाटीगांव शेखर दुबे ने बताया कि एक नाबालिग लड़की की शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है।