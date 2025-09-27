डेढ़ साल के बच्चे को सड़क किनारे छोड़ा, फिर डैम से कूद गए माता-पिता, MP में दिल दहला देने वाली घटना

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक युवा दंपती ने बुकाखेड़ी डैम में कूदकर अपनी जान दे दी। दंपती ने अपने डेढ़ साल के बेटे को सड़क किनारे छोड़ दिया था, जिसे रोता हुआ राहगीरों ने पाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी।

पुलिस के अनुसार, शुबम करदाते (25) और उनकी पत्नी रोशनी (24), जो घाट पिपरिया गांव के निवासी थे, सुबह करीब 9 बजे पैदल घर से निकले थे। चश्मदीदों ने बताया कि दोनों काफी परेशान नजर आ रहे थे। रास्ते में शुबम ने अपने मामा मुन्ना परिहार (हटनापुर निवासी) को फोन कर बुकाखेड़ी डैम आने को कहा। जब तक मुन्ना वहां पहुंचे, दंपती पुल से डैम के गहरे पानी में छलांग लगा चुके थे।

घटना के बाद उनका बेटा सड़क किनारे अकेला रोता मिला। लिस और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान शुरू किया। गोताखोरों की मदद से शवों की तलाश की जा रही है, जबकि बच्चा फिलहाल सामाजिक सेवाओं की देखरेख में है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दंपती पारिवारिक विवादों के चलते मानसिक तनाव में थे। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने बताया कि दोनों पिछले कुछ महीनों से भावनात्मक दबाव में थे।