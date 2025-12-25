Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़AB Road in Indore lost its decades-old identity, new name given by BJP mayor
इंदौर में बदल गई एबी रोड की सालों पुरानी पहचान, भाजपाई महापौर ने दिया इसे कौन सा नया नाम

इंदौर में बदल गई एबी रोड की सालों पुरानी पहचान, भाजपाई महापौर ने दिया इसे कौन सा नया नाम

संक्षेप:

इस बारे में जारी आदेश में लिखा गया, 'देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा देश भर में मार्गो को मुख्य मार्गों से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य अपने कार्यकाल में किया गया जो कि अतुलनीय है।'

Dec 25, 2025 12:48 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर, मध्य प्रदेश
इंदौर से होकर गुजरने वाले आगरा-बॉम्बे रोड की सालों पुरानी पहचान यानी एबी रोड अब बदल दी गई है। इसका नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया है। इस बात की जानकारी शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने गुरुवार को सोशल मीडिया के जरिए दी। उन्होंने बताया कि MIC (निगम परिषद) की हुई बैठक में एबी रोड का नामकरण भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल बिहारी मार्ग किए जाने का निर्णय लिया गया। बता दें कि देश आज पूर्व पीएम की जयंती मना रहा है और ऐसे में एमआईसी ने उन्हें याद करते हुए यह फैसला लिया।

भार्गव ने आगे कहा कि अटल जी की जयंती के अवसर पर लिया गया यह निर्णय उनके राष्ट्रसेवा, विचारों एवं योगदान के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अटलजी ने राजनीति को गरिमा दी थी, इसी वजह से इंदौर की एक प्रमुख पहचान का नाम अब उनके नाम पर रखने का फैसला लिया गया है। भार्गव ने बताया कि यह निर्णय उनके विचारों और राष्ट्रसेवा को सच्ची श्रद्धांजलि है। हालांकि एक रोचक बात यह है कि भले ही आगरा-बॉम्बे रोड का नाम बदल दिया गया हो, लेकिन उसका प्रचलित नाम अब भी एबी रोड रह सकता है, क्योंकि अटल बिहारी का शॉर्ट नाम भी एबी रोड होगा, ऐसे में लोग अपनी आदतानुसार अटल बिहारी रोड को भी एबी रोड कह सकेंगे।

एबी रोड की पहचान अटलजी के नाम पर करने की वजह बताते हुए MIC की तरफ से कहा गया कि अटलजी ने प्रधानमंत्री रहते हुए देशभर के मार्गों को मुख्य मार्गों से जोड़ने का जो ऐतिहासिक कार्य किया था, वह अतुलनीय है और उनके इसी योगदान को देखते हुए उनके जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए यह फैसला किया गया है। बता दें कि देशभर के गांवों में पक्की सड़क का निर्माण करने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अटलजी के कार्यकाल में ही आई थी, जिसके बाद ना केवल गांव में रहने वाले लोगों का शहर तक आना-जाना आसान हो गया, बल्कि देश की आर्थिक गति को भी नए पंख लग गए।

क्या लिखा है आदेश में?

इस बारे में महापौर व निगम परिषद अध्यक्ष की तरफ से जारी आदेश में लिखा गया, 'आगरा-बॉम्बे रोड का नामकरण 'अटल बिहारी मार्ग' किए जाने के संबंध में महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव का पत्र दिनांक 24.12.2025 एवं आयुक्त का पत्र क्रमांक 532 दिनांक 24.12.2025 पर विचार किया गया। चर्चा की गई। विचारोपरान्त महापौर के पत्र दिनांक 24.12.2025 एवं आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं चर्चा के प्रकाश में वर्तमान में आगरा-बॉम्बे रोड़ जो कि, ए.बी. रोड़ के नाम से प्रचलन में है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा देश भर में मार्गो को मुख्य मार्गों से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य अपने कार्यकाल में किया गया जो कि अतुलनीय है। इस योगदान को दृष्टिगत रखते हुए उनके जन्मदिवस पर श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हुए ए.बी. रोड़ का नामकरण "अटल बिहारी मार्ग" किए जाने की स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में सर्वसम्मति से दी जाती है। पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जाए। आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।'

