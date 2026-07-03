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अनंत अंबानी पहुंचे बागेश्वर धाम, पंडित धीरेंद्र शास्त्री को देखते ही कहा- आप बोले आना है, हम आ गए

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, छतरपुर, मध्य प्रदेश
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बीते हफ्तेभर में अनंत अंबानी की यह दूसरी धार्मिक यात्रा रही। क्योंकि इससे 4 दिन पहले ही यानी रविवार को अनंत अंबानी तिरुमाला में स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी (बालाजी) मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने केश दान भी किए थे।

देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी के छोटे बेटे और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी गुरुवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम मंदिर पहुंचकर भगवान बालाजी के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। इस मौके पर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने उनका स्वागत किया और उन्हें अंगवस्त्र ओढ़ाकर उनका आत्मीय स्वागत किया। और स्मृति-चिह्न स्वरूप गदा, भगवान बालाजी का चित्र और रुद्राक्ष की माला भेंट देकर सम्मानित किया। इस दौरान अनंत अंबानी ने उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया और कहा कि 'आप बोले आना है, हम आ गए'।

इसके बाद अनंत अंबानी ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री के साथ जाकर बागेश्वर धाम में विराजित बालाजी सरकार, संन्यासी बाबा और प्रेतराज सरकार के पावन दर्शन किए। इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने उन्हें बागेश्वर बालाजी भगवान और अन्य मंदिरों की महिमा के बारे में बताते हुए समाज सेवा का संदेश दिया। दर्शन के बाद अनंत अंबानी ने श्रद्धापूर्वक भगवान बालाजी महाराज की आरती में हिस्सा लिया तथा देश, धर्म और जनकल्याण की कामना के लिए बालाजी के चरणों में प्रार्थना की।

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11 कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया

मंदिरों के दर्शन करने और आरती में हिस्सा लेने के बाद पंडित धीरेंद्र शास्त्री, अनंत अंबानी को साथ लेकर यज्ञशाला पहुंचे, जहां उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ में हवन की पवित्र आहुतियां अर्पित कीं। इस मौके पर अंबानी ने 11 कन्याओं का विधिवत पूजन कर उन्हें दक्षिणा भेंट की और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने काशी (वाराणसी) से पधारे ब्राह्मणों का सम्मान कर उनका आशीर्वाद भी लिया। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान श्रद्धा, आध्यात्मिकता और भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। इस दौरान बड़ी संख्या में धाम में उपस्थित श्रद्धालु भी इस विशेष अवसर के साक्षी बने।

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बीते रविवार को गए थे बालाजी मंदिर दर्शन करने

बता दें कि इससे 4 दिन पहले ही यानी रविवार को अनंत अंबानी आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुमाला के विश्व प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी (बालाजी) मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंदिर के दर्शन और पूजा-अर्चना करने के साथ ही अपने केश दान भी किए थे। इस दौरान अंबानी ने पारंपरिक कपड़े पहनकर मंदिर की रस्मों में हिस्सा लिया था। उन्होंने मंदिर में अपने बाल भी दान किए थे। इससे कुछ दिन पहले 12 जून को भी अनंत अंबानी अपने पिता मुकेश अंबानी और पत्नी राधिका के साथ तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के दर्शन करने पहुंचे थे। तब उन्होंने सपरिवार मंदिर में पूजा-अर्चना की थी।

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लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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