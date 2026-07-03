अनंत अंबानी पहुंचे बागेश्वर धाम, पंडित धीरेंद्र शास्त्री को देखते ही कहा- आप बोले आना है, हम आ गए
बीते हफ्तेभर में अनंत अंबानी की यह दूसरी धार्मिक यात्रा रही। क्योंकि इससे 4 दिन पहले ही यानी रविवार को अनंत अंबानी तिरुमाला में स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी (बालाजी) मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने केश दान भी किए थे।
देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी के छोटे बेटे और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी गुरुवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम मंदिर पहुंचकर भगवान बालाजी के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। इस मौके पर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने उनका स्वागत किया और उन्हें अंगवस्त्र ओढ़ाकर उनका आत्मीय स्वागत किया। और स्मृति-चिह्न स्वरूप गदा, भगवान बालाजी का चित्र और रुद्राक्ष की माला भेंट देकर सम्मानित किया। इस दौरान अनंत अंबानी ने उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया और कहा कि 'आप बोले आना है, हम आ गए'।
इसके बाद अनंत अंबानी ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री के साथ जाकर बागेश्वर धाम में विराजित बालाजी सरकार, संन्यासी बाबा और प्रेतराज सरकार के पावन दर्शन किए। इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने उन्हें बागेश्वर बालाजी भगवान और अन्य मंदिरों की महिमा के बारे में बताते हुए समाज सेवा का संदेश दिया। दर्शन के बाद अनंत अंबानी ने श्रद्धापूर्वक भगवान बालाजी महाराज की आरती में हिस्सा लिया तथा देश, धर्म और जनकल्याण की कामना के लिए बालाजी के चरणों में प्रार्थना की।
11 कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया
मंदिरों के दर्शन करने और आरती में हिस्सा लेने के बाद पंडित धीरेंद्र शास्त्री, अनंत अंबानी को साथ लेकर यज्ञशाला पहुंचे, जहां उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ में हवन की पवित्र आहुतियां अर्पित कीं। इस मौके पर अंबानी ने 11 कन्याओं का विधिवत पूजन कर उन्हें दक्षिणा भेंट की और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने काशी (वाराणसी) से पधारे ब्राह्मणों का सम्मान कर उनका आशीर्वाद भी लिया। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान श्रद्धा, आध्यात्मिकता और भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। इस दौरान बड़ी संख्या में धाम में उपस्थित श्रद्धालु भी इस विशेष अवसर के साक्षी बने।
बीते रविवार को गए थे बालाजी मंदिर दर्शन करने
बता दें कि इससे 4 दिन पहले ही यानी रविवार को अनंत अंबानी आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुमाला के विश्व प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी (बालाजी) मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंदिर के दर्शन और पूजा-अर्चना करने के साथ ही अपने केश दान भी किए थे। इस दौरान अंबानी ने पारंपरिक कपड़े पहनकर मंदिर की रस्मों में हिस्सा लिया था। उन्होंने मंदिर में अपने बाल भी दान किए थे। इससे कुछ दिन पहले 12 जून को भी अनंत अंबानी अपने पिता मुकेश अंबानी और पत्नी राधिका के साथ तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के दर्शन करने पहुंचे थे। तब उन्होंने सपरिवार मंदिर में पूजा-अर्चना की थी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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