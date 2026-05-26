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MP की सभी 230 विधानसभा सीटों पर 2028 में अकेले लड़ेंगे चुनाव, दिल्ली हार के बाद AAP का ऐलान

Ratan Gupta इंदौर, भाषा
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मध्यप्रदेश की दो-ध्रुवीय राजनीति में अपनी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को घोषणा की कि वह राज्य में 2028 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव खुद के दम पर लड़ेगी और किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी।

MP की सभी 230 विधानसभा सीटों पर 2028 में अकेले लड़ेंगे चुनाव, दिल्ली हार के बाद AAP का ऐलान

मध्यप्रदेश की दो-ध्रुवीय राजनीति में अपनी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को घोषणा की कि वह राज्य में 2028 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव खुद के दम पर लड़ेगी और किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। 'आप' के मध्यप्रदेश सह-प्रभारी जय भगवान उपकार ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा कि उनका दल विधानसभा की सभी 230 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। ये ऐलान उस वक्त आया है, जब दिल्ली के सबसे मजबूत गढ़ को आम आदमी पार्टी ने खो दिया है।

उन्होंने कहा, ''राज्य के अगले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। हम किसी भी दल से चुनावी गठबंधन नहीं करेंगे।'' उपकार ने कहा कि वर्ष 2023 के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान 'आप' के शीर्ष नेताओं के 'झूठे मामलों' में जेल जाने के कारण कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित हुआ था।

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उन्होंने कहा, ''अगले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित किया जा रहा है।'' 'आप' के एक अन्य पदाधिकारी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाले दल ने राज्य के पिछले विधानसभा चुनाव में 60 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि, अधिकांश सीट पर पार्टी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी।

प्रदेश की राजनीति परंपरागत रूप से दो-ध्रुवीय रही है, जहां सत्ता की कमान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) या कांग्रेस में से किसी एक दल के पास रही है। उपकार ने कहा कि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले वर्ष 2027 के नगर निकाय चुनाव में भी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी।

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उपकार दिल्ली की बवाना सीट से विधायक रह चुके हैं। सोशल मीडिया पर चर्चित 'कॉकरोच जनता पार्टी' के भविष्य के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभिजीत दिपके की ओर से स्थापित इस डिजिटल मंच के जमीनी स्तर पर सक्रिय होने के बाद ही वह इस बारे में कोई टिप्पणी कर सकेंगे।

2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा था। करीब एक दशक तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहने के बाद पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई। चुनाव में भाजपा ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए सत्ता में वापसी की, जबकि कांग्रेस भी कुछ सीटों पर प्रभाव दिखाने में सफल रही।

चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप, नेताओं की गिरफ्तारी और संगठनात्मक चुनौतियां AAP के लिए बड़ा मुद्दा बनीं। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने हार के बाद कहा था कि पार्टी जनता के फैसले का सम्मान करती है और संगठन को फिर से मजबूत करने पर काम करेगी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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