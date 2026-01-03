Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़A young man was beaten by friends on New Year's Day and died during treatment
खूनी खेल में बदल गई 3 दोस्तों की शराब पार्टी, बहस हुई तो दो दोस्तों ने मिलकर तीसरे को पीटा

संक्षेप:

मृतक की मां का कहना है कि 'बेटे को उसके दोस्त बुलाकर ले गए थे। शराब पिलाने के बाद किसी विवाद पर उसे सड़क पर पटककर पेट में लात ही लात मारी हैं। फिर बेहोशी की हालत में घर पटककर भाग गए। हमने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसने दम तोड़ दिया।' इधर पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

Jan 03, 2026 05:49 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
ग्वालियर में नए साल के जश्न में एक युवक की शराब पिलाकर जमकर मारपीट की गई, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। दो दिन इलाज के बाद शुक्रवार रात को युवक की मौत हो गई। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। घटना पड़ाव थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुरा इलाके की है। युवक की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया।

मृतक की मां का कहना है कि 'बेटे को उसके दोस्त बुलाकर ले गए थे। शराब पिलाने के बाद किसी विवाद पर उसे सड़क पर पटककर पेट में लात ही लात मारी हैं। फिर बेहोशी की हालत में घर पटककर भाग गए। हमने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसने दम तोड़ दिया।' इधर पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

पड़ाव थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुरा में रहने वाला 20 वर्षीय सुरेंद्र जाटव शादी समारोह में आइसक्रीम का स्टॉल लगाने का काम करता था। 31 दिसंबर की रात उसके पड़ोस में रहने वाले अभिषेक रजक उर्फ गोली और मोंटू नाम के दो दोस्तों ने पार्टी करने के लिए उसे बुलाया था। दोनों ने सुरेंद्र के साथ शराब पार्टी की। इस दौरान सुरेंद्र और अभिषेक के बीच किसी बात पर बहस होने लगी। बहस बढ़ने पर अभिषेक और मोंटू ने बीच सड़क पर उससे मारपीट कर दी। फिर उसे घर के बाहर छोड़कर दोनों भाग निकले। घटना के समय वहां मौजूद लोगों ने मारपीट का वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था।

परिजन को सुरेंद्र के बेहोश पड़े होने की सूचना मिली तो वह उसको लेकर अस्पताल पहुंचे। जहां उसकी लगातार हालत बिगड़ती चली गई। उसकी हालत में सुधार नहीं होने पर शुक्रवार रात उसकी मौत हो गई। मौत होने पर परिजन ने हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजन की शिकायत पर मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम हाउस के लिए भेजा। खास बात यह है कि युवक की मारपीट ठीक पड़ाव थाने के सामने हुई थी। परिजन का आरोप है कि उसके दोनों दोस्तों ने साजिश के तहत उसकी हत्या की है। फिलहाल पुलिस घटना के वीडियो और परिजनों की शिकायत के आधार पर जांच में जुटी है।

मामले में सीएसपी रोबिन जैन ने बताया है कि एक युवक की मौत हो गई है। दो दिन पहले 31 दिसंबर को उसके दोस्त जश्न मनाने बुलाकर ले गए थे। वहां उसकी मारपीट कर दी थी। एक वीडियो भी सामने आया है। परिजन ने मर्डर का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Crime News
