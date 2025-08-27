a young man ended his life by attacking a couple with a knife एमपी में दंपति पर चाकू से हमला कर युवक ने खत्म की जिंदगी, सामने आई ये वजह, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़a young man ended his life by attacking a couple with a knife

एएसपी दीपक मिश्रा ने बताया कि मंगलवार शाम को हुई इस घटना में महिला को मामूली चोटें आईं, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

Ratan Gupta पीटीआई, सिवनीWed, 27 Aug 2025 07:58 PM
मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक शादीशुदा दंपति द्वारा नौकरी न मिलने पर पैसे वापस मांगने से नाराज एक व्यक्ति ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। हमला करने के बाद हमलावर ने खुदकुशी कर ली। एएसपी दीपक मिश्रा ने बताया कि मंगलवार शाम को हुई इस घटना में महिला को मामूली चोटें आईं, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

जानकारी के मुताबिक सिवनी में रहने वाले प्रकाश ठाकुर (27) और उनकी पत्नी श्रद्धा (25) कार से अर्शित वर्मा (22) के साथ लौट रहे थे। अर्शित वर्मा ने कथित तौर पर श्रद्धा को राज्य उद्योग विभाग में जिला उद्योग केंद्र के प्रबंधक के पद पर नौकरी दिलाने का वादा किया था। वर्मा ने उनसे वादा किया था कि उन्हें जबलपुर में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, लेकिन कार में उसने कहा कि अधिकारी इसे ईमेल के जरिए भेज देंगे। ठगी का अहसास होने पर, ठाकुर ने वर्मा से बहस की और उनसे पैसे वापस माँगे।

एएसपी मिश्रा ने बताया कि अर्शित वर्मा ने जबलपुर-सिवनी हाईवे पर एक होटल के बाहर प्रकाश ठाकुर पर चाकू से हमला कर दिया। जब उसकी पत्नी ने उसे बचाने की कोशिश की, तो वर्मा ने कथित तौर पर उनके ऊपर भी हमला कर दिया। इसके बाद वह कार से बाहर निकला और अपना गला काट लिया। अधिकारी ने बताया कि थोड़ी दूर भागने के बाद, वह गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। ठाकुर को इलाज के लिए नागपुर ले जाया गया। एएसपी मिश्रा ने बताया कि दंपति ने वर्मा को कितने पैसे दिए थे, यह पुलिस द्वारा उसका बयान दर्ज करने के बाद ही पता चलेगा।

