अवैध संबंध, रंजिश या कुछ और? घर में सो रही महिला की गला रेतकर हत्या, बेटा भी शक के घेरे में

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में शुक्रवार देर रात घर में सो रही 50 वर्षीय महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना का खुलासा तब हुआ जब पड़ोस में रहने वाला उनका बेटा सुबह घर पहुंचा तो मां की रक्त रंजित लाश घर पर मिली। बेटे ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस हत्या पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ये अवैध संबंध को लेकर हत्या हुई या रंजिश में या फिर कोई और वजह। फिलहाल जांच जारी है, बेटा भी शक के घेरे में है।

सुबह घर पहुंचा तो खून से लथपथ मिली मां की लाश घटना शहडोल जिले के सीधी थाना क्षेत्र के सिचौरा आंगनवाड़ी भवन के पास की है। महिला का नाम राजवती गोंड है। 50 वर्षीय महिला की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला हुआ है। मृतका के पति का पहले ही निधन हो चुका था। वह अपने बेटे के साथ अकेली रहती थी। घटना की रात उसका बेटा खेत में धान कटाई और मिंजाई का काम करने गया था। देर रात काम खत्म कर घर लौटने के बाद वह सो गया। शनिवार सुबह अपनी मां को जगाने के लिए वह कमरे में गया, तो उसे मां का शव खून से सना मिला।

रंजिश, अवैध संबंध या विवाद; हत्या की क्या वजह? पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बेटे राजकुमार ने बताया कि जब वह पहुंचा तो मां की गर्दन पर धारदार हथियार से हमले के निशान थे और काफी खून बह गया था। फिलहाल अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और ब्लाइंड मर्डर के इस केस में जांच शुरू कर दी गई है। घर में उस रात केवल मां और बेटा ही मौजूद थे। ऐसे में पुलिस बेटे से विस्तृत जानकारी ले रही है। गांव में चर्चा यह भी है कि संभवतः किसी व्यक्तिगत रंजिश, अवैध संबंध या विवाद के चलते हत्या हुई हो सकती है। हालांकि पुलिस अभी हर संभावना की जांच कर रही है और सबूत जुटा रही है।

हत्या करने वाला फरार, जांच जारी, बेटा भी शक के घेर में उप निरीक्षक राकेश मिश्रा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही सीधी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर पंचनामा बनाया और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि हत्या धारदार हथियार से की गई है, लेकिन आरोपी कौन है? इस पर अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस हत्या के कारण और आरोपियों का पता लगाने में जुटी है। मौके पर एफएसएल टीम भी जांच कर रही है। महिला का बेटा भी संदेह के घेरे में है।