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सुसाइड नोट, टॉफी और सल्फास… MP में कार के अंदर युवक-युवती की मौत पर पुलिस ने अबतक क्या-क्या बताया?

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, अशोक नगर
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अशोक नगर में एक कार के अंदर युवक और युवती का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो कार के अंदर से काफी कुछ मिला है। पुलिस मामले की अब हर एंगल से जांच कर रही है ताकि घटना की तह तक पहुंचा जा सके।

मध्य प्रदेश के अशोकनगर में कार के अंदर युवक युवती का शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। ईसागढ़ रोड स्थित महाना गांव के पास कार में मिले शव के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें दोनों के बीच आपसी विवाद का जिक्र है।

अशोकनगर थाना प्रभारी भुवनेश शर्मा ने मामल पर विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ‘24-25 जून की दरमियानी रात में सूचना मिली थी कि एक कार ईसागढ़ रोड पर है जिसमें एक लड़का और लड़की के शव पड़े हुए हैं। मौके पर जाकर देखा गया और पाया गया कि ड्राइवर सीट पर लड़के का शव था तो पास वाली सीट पर लड़की का शव पाया गया।’

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कार के अंदर से क्या-क्या मिला?

उन्होंने आगे कहा ‘लड़की के सिर पर चोट और लड़के सिर पर सामने गोली का निशाना पाया गया। मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। मौके पर एक सुसाइड नोट पाया गया था। सुसाइड नोट में उनका आपसी विवाद होना पाया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। बाकी और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। घटना स्थल पर बारीकी से जांच करने पर तीन मोबाइल फोन, सल्फास की गोलियां और कुछ टॉफी पाई गई थीं जिन्हें मौके से जब्त किया गया है। कल फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने भी घटना स्थल का बारीकी से अध्ययन किया था।’

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घटना की आखिर क्या वजह थी?

पुलिस के सामने ये सवाल है कि सड़क किनारे खड़ी कार के अंदर इस घटना की आखिर क्या वजह थी। पुलिस इस मामले की हत्या, आत्महत्या या किसी बड़ी साजिश के एंगल से जांच कर रही है। पुलिस यही जांच रही है कि कहीं इस घटना में कोई तीसरा व्यक्ति तो शामिल नहीं। वहीं परिजन इसे आत्महत्या मानने को तैयार नहीं हैं। परिजनों का कहना है कि उनकी हत्या की गई है। परिजनों के इस दावे ने केस को और उलझा दिया है। परिजनों की मांग है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष और गहन जांच की जाए।

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सुबह आस-पास के लोगों ने देखा था

रोड पर काफी देर से खड़ी कार को जब सुबह आस-पास के लोगों ने देखा था तो पुलिस को सूचना दी थी। मृतका की पहचान मुस्कान तो युवक की पहचान ऋतिक सोनी के रूप में हुई है और दोनों दो से तीन साल पहले एक ही कंपनी में काम करते थे। युवती के गले पर कटे हुए घाव और शरीर पर कुछ चोट के निशान मिले तो वहीं युवक के सिर गोली के निशान मिले।

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