कार को चार्जिंग में लगा सोया था इंदौर का परिवार, EV में आग लगने से जिंदा जल गए 8
इंदौर में ईवी चार्जिंग से आग लगने के कारण अब तक 8 लोगों की मौत होने की खबर सामने आ चुकी है। जानकारी के मुताबिक, परिवार रात में ईवी कार को चार्जिंग से लगाकर सो गया था, लेकिन रात में हुए शॉर्ट सर्किट के चलते कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने घर को काबू में कर लिया।
इंदौर में ईवी चार्जिंग से आग लगने के कारण अब तक 8 लोगों की मौत होने की खबर सामने आ चुकी है। जानकारी के मुताबिक, परिवार रात में ईवी कार को चार्जिंग से लगाकर सो गया था, लेकिन रात में हुए शॉर्ट सर्किट के चलते कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने घर को काबू में कर लिया। घटना ने सबको इलेक्ट्रिकल व्हीकल के उपयोग पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। घटना पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने चिंता प्रकट करते हुए कहा- “ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि पूरा समाज-पूरी दुनिया ईवी की तरफ जा रही है।”
ईवी कार चार्जिंग में शॉर्ट सर्किट से लगी आग
पुलिस के अनुसार, पुगलिया परिवार के घर के बाहर देर रात एक इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पर लगी थी। सुबह करीब 4 बजे चार्जिंग पॉइंट में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे कार में आग लग गई। आग तेजी से घर तक पहुंची और अंदर रखे गैस सिलेंडरों को अपनी चपेट में ले लिया। एसीपी कुंदन मंडलोई ने इस हादसे में मकान मालिक सहित आठ लोगों के जलकर मरने की जानकारी दी है।
मंत्री बोले- ये ईवी का युग, बहुत सोचने वाली बात
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बातचीत में आगे कहा- ये ईवी का युग है। ईवी के चार्जिंग में आग लगी है। मतलब ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि पूरा समाज-पूरी दुनिया ईवी की तरफ जा रही है। हमने पुलिस कमिश्नर से कहा है- एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाओ, आग कैसे लगी? पूरी जानकारी लेकर एसओपी बनाओ। क्योंकि हर घर के अंदर आज लोग सोचते हैं कि नई गाड़ी खरीदनी है तो ईवी खरीदिए।
ये बहुत अलार्मिंग है…
आज विश्व के अंदर तेल को लेकर जो चल रहा है, उसमें तेल के क्या भाव होंगे किसी को कुछ पता नहीं है। ऐसे में सब लोग ईवी के बारे में ही सोच रहे हैं। मैं भी ईवी के बारे में ही सोच रहा हूं कि अगली गाड़ी कोई खरीदना है तो ईवी ही खरीदना है। लेकिन, अगर ईवी की चार्जिंग से कोई आग लगी है, तो ये सोचना है कि कहां और क्यों आग लगी है। ये बहुत अलार्मिंग है। पूरे ईवी वाले कहते हैं, सब सेफ है.. सब सेफ है... लेकिन आग का कारण ईवी है। जांच होनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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