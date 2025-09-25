बाप बना हैवान! बच्ची को उठाकर जमीन पर पटका; मासूम पर गुस्सा उतारने की क्या वजह?

पिता की हैवानियत भरी करतूत का वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक व्यक्ति अपनी ससुराल गया था, जहां उसकी पत्नी से लड़ाई हुई। पत्नी ने साथ चलने से मना कर दिया तो गुस्साए पति ने अपनी बच्ची पर गुस्सा निकालते हुए उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया।

सोशल मीडिया पर घटना का खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सिंगल बस्ती का रहने वाला ब्रजकिशोर जाटव (पिता) अपनी मासूम बच्ची के साथ खाट पर बैठा दिखाई देता है। कमरे में शांती है, वो बीच-बीच में एक महिला(पत्नी) से बात करता है। उससे चलने के लिए कहता है, लेकिन बात नहीं बनती दिखती है। धीरे-धीरे कहासुनी बढ़ने लगती है। गुस्सा में पिता खाट पर बैठी बच्ची को उठाता है और महिला की तरफ देखकर कहता है- “चल रही है कि नहीं, बता चल रही है कि नहीं”।

सिर पर खून सवार हो चुके पिता ने पास खड़ी महिला से कहा- “चल रही है कि नहीं या बता इसे यहीं फेंकूं”? पास से एक महिला की घबराते हुए रोकने की हल्की आवाज आती है। लेकिन, तभी देखते ही देखते हवा में ऊपर उठाए बच्ची को बेरहम बाप जमीन पर जोर से पटक देता है। पक्की जमीन पर जोर से बच्ची के टकराते ही रोने की आवाज और तेज हो जाती है। अगले ही पल बच्ची के रोने के साथ-साथ कमरे में चीख-पुकार मच जाती है।

दरअसल यह वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा शख्स का नाम ब्रजकिशोर जाटव है। वह अपनी पत्नी को लेने के लिए मायके पहुंचा थास लेकिन वहां भी दोनों के बीच विवाद हुआ तो पत्नी ने साथ जाने से मना कर दिया और बेरहम पिता ने बच्ची को गुस्से में आकर पटक दिया। घटना का वीडियो ब्रजकिशोर के साले सूरज ने बना लिया।

वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है। कोतवाली थाना प्रभारी दीपेंद्र यादव का कहना है कि आरोपी पिता पर पहले भी पत्नी ने मारपीट का मामला दर्ज कराया है। वह रोज पत्नी के साथ गाली गलौज और उसके साथ मारपीट करता है। इसी के साथ एक वीडियो सामने आया है जिसमें बच्ची को जमीन पर पटका है। इससे पूछताछ की जा रही है कठोर कार्रवाई की जाएगी।