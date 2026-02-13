Hindustan Hindi News
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर इंदौर के व्यापारी से मांगी 5 करोड़ की फिरौती

Feb 13, 2026 10:43 am ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
घटना गुरुवार की है। जानकारी के अनुसार व्यापारी को गुरुवार को एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए 5 करोड़ रुपये की मांग की और रकम नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर इंदौर के व्यापारी से मांगी 5 करोड़ की फिरौती

इंदौर ग्रामीण के महू तहसील स्थित किशनगंज थाना क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यापारी को कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 5 करोड़ रुपये की फिरौती की धमकी दी गई। धमकी व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से दी गई बताई जा रही है। घटना गुरुवार की है। जानकारी के अनुसार व्यापारी को गुरुवार को एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए 5 करोड़ रुपये की मांग की और रकम नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी।

परिवार में फैली दहशत

अचानक मिली इस धमकी से व्यापारी और उनका परिवार दहशत में आ गया। व्यापारी ने पहले इस घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। गुरुवार देर शाम इस संबंध में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी।

फोन कॉल की जांच में जुटी पुलिस

इंदौर ग्रामीण पुलिस अधिकारियों के अनुसार जिस मोबाइल नंबर से कॉल आया है, उसकी तकनीकी जांच की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि कॉल करने वाला वास्तव में किसी संगठित गिरोह से जुड़ा है या केवल डराने के उद्देश्य से फर्जी धमकी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक संबंधित व्यापारी का महू में अस्पताल और रिसोर्ट का व्यवसाय है। इसके अलावा वे ठेकेदारी का काम भी करते हैं। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और कॉल की सच्चाई सामने लाने के प्रयास में जुटी है।

मांगी 10 करोड़ की रंगदारी

उधर, प्रदेश में इसी तरह के एक अन्य मामले में अशोकनगर के प्रॉपर्टी कारोबारी को व्हाट्सऐप कॉल कर 10 करोड़ की मांग की गई थी, जहां कॉलर ने खुद को विश्नोई गैंग का सदस्य ‘हरि बॉक्सर’ बताया था। पुलिस उस केस की जांच से भी तकनीकी इनपुट साझा कर रही है, ताकि पैटर्न और नेटवर्क की समानता परखी जा सके।

अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही कॉल करने वाले की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी जांचा जा रहा है कि कहीं स्थानीय स्तर पर किसी परिचित या गैंग की भूमिका तो नहीं है। फिलहाल, पुलिस ने लोगों से अफवाहों से बचने और किसी भी संदिग्ध कॉल की तुरंत सूचना देने की अपील की है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

