उज्जैन में गाय के साथ कुकर्म करता पकड़ा गया इतकार अली, पुलिस ने निकाला जुलूस

उज्जैन जिले के नरवर थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति गाय के साथ आपत्तिजनक हालत में पाया गया। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाया और पुलिस को सूचित किया। इस वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान हुई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और फिर उसका जुलूस निकाला।

आरोपी की पहचान पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद में रहने वाले इतकार अली के तौर पर हुई है। वह नरवर में रहकर मजदूरी कर रहा था। नरवर पुलिस ने बताया कि घटना 13 सितंबर की है। शनिवार रात करीब 12 बजकर 45 मिनिट पर प्रॉपर्टी ब्रोकर प्रदीप प्रजापति अपने दोस्त अंकित चौधरी के साथ हरनावदा रोड जा रहे थे। तभी एक व्यक्ति नरवर प्राइड कॉलोनी के सामने गाय से अप्राकृतिक कृत्य करते हुए दिखाई दिया।

प्रदीप और उसके दोस्तों ने आरोपी का वीडियो बना लिया था। फिर उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह अंधेरा होने का फायदा उठाकर भाग गया। लेकिन, भागते समय आरोपी का मोबाइल मौके पर ही गिर गया। पुलिस ने मोबाइल को कब्जे में लिया और मोबाइल की मदद से आरोपी की पहचान की। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का पुलिस ने सड़क पर जुलूस निकाला है।

हिंदूवादी संगठन की सदस्य नीलू चौहान का कहना है कि मैं इस कृत्य की कड़ी निंदा करती हूं। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मामले को लेकर हिंदू संगठनों में भारी रोष है। उन्होंने आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम और अन्य सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली हैं। संगठनों का कहना है कि यह केवल एक आपराधिक कृत्य नहीं, बल्कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का एक सुनियोजित प्रयास भी है।