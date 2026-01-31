MP में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, अगले 5 दिन ठंड पड़ने के साथ गिरेगा पानी, इन इलाकों में होगी मुश्किल

संक्षेप: विभाग ने शनिवार को ग्वालियर, दतिया, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में कहीं-कहीं घना कोहरा तो विदिशा, अशोकनगर, शिवपुरी, दमोह, सागर में कहीं-कहीं मध्यम कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है।

मौसम विभाग का कहना है कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत के साथ-साथ मध्य प्रदेश में भी बारिश का एक नया सिस्टम एक्टिव हो गया है और जिसके चलते प्रदेश के कई जिलों में एकबार फिर बारिश के हालात बन गए हैं। इस दौरान अगले पांच दिन तक लगातार राज्य के अलग-अलग स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। विभाग ने शनिवार को मध्य प्रदेश के 16 जिलों यानी विदिशा, राजगढ़, रतलाम, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दमोह और सागर में वर्षा या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है।

बीते दिन के मौसम की बात करें तो शुक्रवार को ग्वालियर और गुना जिलों में कहीं-कहीं वर्षा दर्ज की गई एवं शेष सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। इस दौरान रीवा, सीधी, नौगांव (छतरपुर) और दमोह जिलो में शीतल दिन दर्ज किया गया। जबकि ग्वालियर में घना कोहरा देखा गया। बीते दिन सबसे कम न्यूनतम तापमान कटनी के करौंदी में 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे अधिक तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस खरगोन में रिकॉर्ड किया गया।

अगले तीन दिन के मौसम का हाल; होगी बारिश, चलेगी हवाएं शनिवार 31 जनवरी को मौसम विभाग ने प्रदेश के विदिशा, राजगढ़, रतलाम, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दमोह, सागर जिलों में वर्षा या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। वहीं राजगढ़, रतलाम, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, भिंड, मुरैना, श्योपुर जिलों में झंझावत और वज्रपात के साथ 30 से 40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना जताई है। इसके अलावा ग्वालियर, दतिया, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में कहीं-कहीं घना कोहरा तो विदिशा, अशोकनगर, शिवपुरी, दमोह, सागर में कहीं-कहीं मध्यम कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है।

रविवार 1 फरवरी को विभाग ने प्रदेश के मंदसौर, नीमच, राजगढ़, आगर, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में वर्षा या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। इस दौरान इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की भी उम्मीद है। साथ ही श्योपुर और मुरैना जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसके अलावा छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा जिलों में घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है।

सोमवार 2 फरवरी के लिए विभाग ने श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, आगर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, रायसेन, सागर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना जिलों में वर्षा या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना जताई है।