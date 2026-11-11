उज्जैन के बगड़िया टावर में लगी भीषण आग, NDRF-SDRF समेत दर्जन भर दमकल गाड़ियां तैनात, VIDEO
उज्जैन के बगड़िया टावर में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। टावर में ऑफिस और रेजिडेंशियल मकान हैं। इसमें करीब 60 फ्लैट हैं, जिसमें 250-300 लोगों के रहने की बात सामने आई है। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल की दर्जन भर गाड़ियां और NDRF-SDRF की टीमें मौके पर पहुंची और आग को काबू में लिया गया।
उज्जैन के बगड़िया टावर में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। टावर में ऑफिस और रेजिडेंशियल मकान हैं। इसमें करीब 60 फ्लैट हैं, जिसमें 250-300 लोगों के रहने की बात सामने आई है। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल की दर्जन भर गाड़ियां और NDRF-SDRF की टीमें मौके पर पहुंची और आग को काबू में लिया गया। बिल्डिंग में फंसे लोगों को स्थानीय लोगों ने सीढ़ी, रस्सी, कपड़ा, डंडा की मदद से बचाया। इस बीच दमकल, एसडीआरएफ की टीमें भी मदद मुहैया कराती रहीं।
SP ने बताया कि चारों तरफ धुआं भर जाने से लोगों को बाहर निकालने में काफी परेशानी हुई। धुआं ज्यादा होने पर कोतवाली टीआई दीनबंधु तोमर चार पुलिसकर्मियों के साथ टावर की छत पर पहुंचे। रेस्क्यू के लिए क्रेन भी बुलाई गई है।
कचरे में लगी आग, महिला बोली- 2 घंटे बाद आई पुलिस-दमकल
घटनास्थल पर मौजूद महिला ने बताया, यहां नीचे कचरे की सफाई नहीं होती है। यहीं पर आग लगी हुई है। आगे गोदाम है, वहां भी आग लगी हुई है। हम मार्केट गए हुए थे। बाद में आग लगने की जानकारी हुई है। पुलिस प्रशासन दो से चार घंटे बाद मौके पर आया है।
क्षेत्रीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने बताया कि बागड़िया टावर में लगी आग की घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। विधायक ने बताया कि टावर की छत पर दो लोग मौजूद हैं। स्थानीय टीआई भी उनके साथ छत पर हैं। उन्हें सुरक्षित नीचे उतारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक, मल्टी के प्रथम फ्लोर पर आग लगी थी। वंही पास में कचरा फैंका जा रहा था। हालांकि आग लगने की स्पष्ट वजह अब तक सामने नहीं आई है। मौके पर JCB क्रेन को बुलाया गया था, ताकि बिल्डिंग में फंसे हुए ऊपर लोगों को निकला जा सके।
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लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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