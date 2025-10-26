Hindustan Hindi News
मध्य प्रदेश के कबाड़ा गोदाम में लगी भीषण आग, एक पटाखे ने सब जलाकर किया राख

संक्षेप: मौके पर SDRF टीम को तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक 5 फायर टेंडर ने आग पर काबू पा लिया है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है।

Sun, 26 Oct 2025 11:24 PMRatan Gupta एएनआई, ग्वालियर
ग्वालियर के बहौड़ापुर पुलिस स्टेशन इलाके में एक स्क्रैप (कबाड़ा) गोदाम में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। मौके पर SDRF टीम को तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक 5 फायर टेंडर ने आग पर काबू पा लिया है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है।

एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अनु बेनीवाल ने बताया, “हमें एक गोदाम में आग लगने की जानकारी मिली थी। आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस फोर्स, SDRF टीम मौके पर मौजूद है। आग को बुझाने के लिए 5 से ज्यादा फायर टेंडर तैनात किए गए हैं।" एसीपी ने बताया इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है।

ग्वालियर नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर और फायर ऑफिसर, अतिबल सिंह यादव ने बताया, "एक पटाखे से आग लगी और यहां रखे स्क्रैप की वजह से आग बहुत ज्यादा फैल गई। तुरंत 7 फायर टेंडर भेजे गए और अब आग पर काबू पा लिया गया है। SDRF टीमें भी आ गई हैं और हमारे 9 फायर टेंडर मौके पर मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर ने भी बताया, कोई हताहत नहीं हुआ है।"

SDM प्रदीप शर्मा ने बताया, कॉलोनी में स्क्रैप गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। मालिक और इस घटना के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति का पता लगाने के लिए जांच चल रही है। एक अधिकारी ने बताया कि चारों तरफ बस्ती है। यहाँ किसी पटाखे के चलते कबाड़ा में आग लग गई थी। चूंकि बस्ती चारों तरफ थी, इसलिए किसी भी तरह के गंभीर हादसे को रोकने के लिए आनन-फानन में दमकल गाड़ियों को तैनात किया गया था। आग पर पूरी तरह काबू कर लिया गया है।