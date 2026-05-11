Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एमपी में पेट्रोल पंप पर कैसे लग गई भीषण आग? डीजल से भरा टैंकर भी जला; तेज धमाके होते ही भागे लोग- VIDEO

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, राजगढ़
share

आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटें और काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। इस घटना के बाद हाईवे और आसपास के रिहायशी इलाकों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

एमपी में पेट्रोल पंप पर कैसे लग गई भीषण आग? डीजल से भरा टैंकर भी जला; तेज धमाके होते ही भागे लोग- VIDEO

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पचोर में सोमवार रात पेट्रोल पंप पर भीषण आग लग गई। आग की चपेट में डीजल से भरा टैंकर भी आ गया। हादसा रात करीब 8:30 बजे चुन्नीलाल मुन्नालाल भारत पेट्रोलियम पंप में हुआ है। बताया जा रहा है कि बाइक में अचानक स्पॉर्क होने से मोटरसाइकिल में आग लग गई। इस दौरान 5 धमाके भी हुए हैं। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़िया मौके पर पहुचीं। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन तब तक आग तेजी से फैल चुकी थी। बताया जा रहा है कि हादसे में 12 लोग झुलस गए। इनमें एक की हालत गंभीर है। एक को इंदौर रेफर किया गया है।

एक चिंगारी से पेट्रोल पंप हो गया तबाह

​पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालने पहुचे पत्यक्षदर्शी ने बताया कि सामान्य रूप से वाहनों में ईंधन भरने का काम चल रहा था, तभी अचानक एक हिस्से से चिंगारी उठी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की खबर फैलते ही पंप पर मौजूद वाहन चालक अपने वाहनों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। गनीमत यह रही कि समय रहते लोग वहां से दूर हट गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हादसे में घायल 2 महिलाओं और एक पुरुष को इलाज के लिए शाजापुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें पुरुष बलराम की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद उसे इंदौर रेफर कर दिया गया। वहीं, घायल दोनों महिलाओं को भी जिला अस्पताल लाया गया। उनकी पहचान नदीपरूप और सलोनी के रूप में हुई है।

डीजल टैंकर में भी लगी आग, हुए तेज धमाके

प्रत्यक्षदर्शी रमेश ने बताया कि पेट्रोल पंप की एक लाइन में ट्रैक्टर और केनों में डीजल भरा जा रहा था, जबकि दूसरी लाइन की दो मशीनों पर बाइक में पेट्रोल डाला जा रहा था। इसी दौरान इंदौर से आया डीजल टैंकर भी खाली किया जा रहा था, तभी एक युवक गर्म हालत में बाइक लेकर पेट्रोल भरवाने पहुंचा,जैसे ही बाइक सवार ने बाइक का ढक्कन खोला और नोजल टैंक में लगाया, अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते मौके पर अफरा-तफरी मच गई। केनों में डीजल भरवा रहे लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे और आग तेजी से फैल गई। घटना की सूचना मिलने के करीब 15 मिनट बाद पचोर नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची।

ये भी पढ़ें:बिहार-असम की महिलाओं संग की थी मारपीट और नस्लीय टिप्पणी; 4 आरोपी हिरासत में लिए
ये भी पढ़ें:झारखंड में 2.5 करोड़ का नशीला पदार्थ और नकली शराब जब्त, 7 तस्कर गिरफ्तार

आग लगते ही जान बचाकर भागे लोग

आग लगने के बाद मौके पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए। आग की लपटें काफी ऊंचाई तक उठ रही थीं, जबकि धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई दे रहा था। इस घटना के बाद हाइवे और आसपास के रिहायशी इलाकों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। ​घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की दमकल टीमें मौके पर पहुँचीं। आग की गंभीरता को देखते हुए आसपास के अन्य क्षेत्रों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बुलाई गईं। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने पंप के चारों ओर घेराबंदी कर दी और हाईवे पर यातायात को रोक दिया गया ताकि कोई अन्य वाहन इसकी चपेट में न आए।

क्या बोले अधिकारी

एसडीएम रोहित बमोरे ने बताया की 12 घायलों में से 3 का इलाज पचोर के शासकीय अस्पताल में चल रहा है, जबकि 3 लोगों को निजी नारायणा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, 5 घायलों को शाजापुर रेफर किया गया है, जबकि एक की हालत गंभीर है। उसे इंदौर रेफर किया गया।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।