Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़a married daughter eloped with her lover, her father took horrific revenge in MP
MP में शादी के कुछ दिन बाद ही प्रेमी के साथ भाग गई बेटी, बाप ने लिया खौफनाक बदला

MP में शादी के कुछ दिन बाद ही प्रेमी के साथ भाग गई बेटी, बाप ने लिया खौफनाक बदला

संक्षेप:

पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी पिता अपनी बेटी को बहला-फुसलाकर गांव लेकर आया। इसके बाद रात के समय वह उसे गांव के बाहर सरसों के खेत में ले गया। 

Jan 14, 2026 03:53 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भिण्ड, मध्य प्रदेश
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश में भिंड जिले के मेहगांव थाना क्षेत्र के खेरिया थापक गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पिता ने अपनी शादीशुदा बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान मुन्नेश धानुक के रूप में हुई है, जिसने अपनी बेटी निधि धानुक की हत्या कर दी। आरोपी पिता का कहना है कि बेटी के प्रेमी के साथ भाग जाने से समाज में बदनामी हो रही थी। इसी कारण उसने यह कदम उठाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी की बेटी शादी के करीब 17 दिन बाद किसी अन्य युवक के साथ भाग गई थी, जिससे नाराज होकर आरोपी पिता ने बेटी की जान ले ली।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्राप्त जानकारी के अनुसार खेरिया थापक गांव निवासी निधि धानुक की शादी 11 दिसंबर को ग्वालियर के गुड़ागुडी का नाका निवासी देवू धानुक से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद, 28 दिसंबर को वह अपने पति के साथ ग्वालियर के महाराज बाड़ा गई थी। वहां शॉपिंग के दौरान पति के पानी लेने जाने पर वह अचानक गायब हो गई। इसके बाद ससुराल और मायके पक्ष ने उसकी तलाश शुरू की।

स्थानीय लोगों ने बताया कि निधि का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग था, जो रिश्ते में उसका चाचा लगता था। बताया जाता है कि गायब होने के बाद लड़की खुद ग्वालियर कोतवाली पुलिस के सामने पेश हुई थी और खुद को बालिग बताते हुए अपनी मर्जी से जाने की बात कही थी। ग्रामीणों का कहना है कि लोक-लाज के डर से पिता ने बेटी की हत्या कर दी।

पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी शख्स अपनी बेटी को बहला-फुसलाकर गांव लेकर आया। इसके बाद रात के समय वह उसे गांव के बाहर सरसों के खेत में ले गया। जहां उसने कट्टे से उसके सीने में गोली मार दी। मृतक की मां पूजा ने पुलिस को घटना की सूचना दी। जिसके बाद बुधवार सुबह पुलिस ने खेत से युवती का शव बरामद किया। पुलिस ने आरोपी पिता मुन्नेश को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है।

ये भी पढ़ें:यह अहिल्या देवी का अनादर नहीं, उनकी विरासत पर सीधा हमला; किस बात पर भड़के पटवारी
ये भी पढ़ें:MP में सरकारी टीचर्स को चौथा वेतनमान, हजारों किसानों को भी कैबिनेट ने दी खुशखबरी

मेहगांव एसडीओपी संजय कोच्छा ने कहा कि खिरिया थापक गांव में एक व्यक्ति ने अपनी विवाहित बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। साथ ही हत्या की असली वजह की तलाश की जा रही है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|