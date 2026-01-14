MP में शादी के कुछ दिन बाद ही प्रेमी के साथ भाग गई बेटी, बाप ने लिया खौफनाक बदला

संक्षेप: पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी पिता अपनी बेटी को बहला-फुसलाकर गांव लेकर आया। इसके बाद रात के समय वह उसे गांव के बाहर सरसों के खेत में ले गया।

मध्य प्रदेश में भिंड जिले के मेहगांव थाना क्षेत्र के खेरिया थापक गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पिता ने अपनी शादीशुदा बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान मुन्नेश धानुक के रूप में हुई है, जिसने अपनी बेटी निधि धानुक की हत्या कर दी। आरोपी पिता का कहना है कि बेटी के प्रेमी के साथ भाग जाने से समाज में बदनामी हो रही थी। इसी कारण उसने यह कदम उठाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी की बेटी शादी के करीब 17 दिन बाद किसी अन्य युवक के साथ भाग गई थी, जिससे नाराज होकर आरोपी पिता ने बेटी की जान ले ली।

प्राप्त जानकारी के अनुसार खेरिया थापक गांव निवासी निधि धानुक की शादी 11 दिसंबर को ग्वालियर के गुड़ागुडी का नाका निवासी देवू धानुक से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद, 28 दिसंबर को वह अपने पति के साथ ग्वालियर के महाराज बाड़ा गई थी। वहां शॉपिंग के दौरान पति के पानी लेने जाने पर वह अचानक गायब हो गई। इसके बाद ससुराल और मायके पक्ष ने उसकी तलाश शुरू की।

स्थानीय लोगों ने बताया कि निधि का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग था, जो रिश्ते में उसका चाचा लगता था। बताया जाता है कि गायब होने के बाद लड़की खुद ग्वालियर कोतवाली पुलिस के सामने पेश हुई थी और खुद को बालिग बताते हुए अपनी मर्जी से जाने की बात कही थी। ग्रामीणों का कहना है कि लोक-लाज के डर से पिता ने बेटी की हत्या कर दी।

पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी शख्स अपनी बेटी को बहला-फुसलाकर गांव लेकर आया। इसके बाद रात के समय वह उसे गांव के बाहर सरसों के खेत में ले गया। जहां उसने कट्टे से उसके सीने में गोली मार दी। मृतक की मां पूजा ने पुलिस को घटना की सूचना दी। जिसके बाद बुधवार सुबह पुलिस ने खेत से युवती का शव बरामद किया। पुलिस ने आरोपी पिता मुन्नेश को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है।