MP में युवक ने महिला को बर्बरता से पीटा; कांग्रेस ने आरोपी को बताया BJP नेता, बोली- यही है हकीकत
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वह कहना भूल गए कि भाजपा नेताओं से ही बेटियों को बचाओ।
मध्य प्रदेश के सीधी जिले से महिला अत्याचार का एक मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक बर्बरता से महिला की पिटाई करता दिखा है। यह घटना सिहावल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम-बहरी में हुई, और इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वह युवक महिला को पीटता हुआ नजर आ रहा है। आरोपी युवक की पहचान संतोष पाठक के रूप में हुई है और कांग्रेस नेताओं ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए आरोपी युवक को भाजपा नेता बताया है, साथ ही इस घटना को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था और भाजपा सरकार के महिला सम्मान के दावों पर सवाल उठाया है।
आरोपी पर महिला की गुमठी हटवाने का आरोप
प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता ठेले पर गुमठी लगाकर अपना परिवार चलाती है। लेकिन कुछ दिन पहले आरोपी संतोष पाठक ने रात को चुपचाप उसकी गुमठी और ठेला दोनों सड़क से हटवाकर गायब कर दिया। जिसकी शिकायत महिला ने बहरी थाने में भी दर्ज कराई थी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी बीच रविवार सुबह दोनों पक्षों का बाजार में आमना-सामना हो गया और उनके बीच विवाद होने लगा, जो धीरे-धीरे बढ़कर हाथापाई तक पहुंच गया।
लोगों ने महिला की पिटाई का वीडियो बना कर दिया वायरल
इस दौरान आरोपी युवक ने छड़ी व लात-घूंसों से महिला पर हमला करते हुए उसकी जोरदार पिटाई कर दी। हालांकि महिला ने भी बचाव की कोशिश की लेकिन वह उसकी ताकत के आगे नहीं ठहर पाई। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें अलग करने की कोशिश नहीं की और घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
कांग्रेस ने उठाया राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल
इस मारपीट को लेकर महिला की शिकायत मिलने पर स्थानीय बहरी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने बताया कि वायरल वीडियो सहित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उधर कांग्रेस ने इस घटना को लेकर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है और भाजपा के महिला सम्मान के दावों को खोखला बताया है।
कांग्रेस बोली- यही है लाड़ली बहना की हकीकत
घटना का वीडियो शेयर करते कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'मोहन बाबू के राज में “लाड़ली बहना” की हकीकत देखिए। अराजक सरकार के संरक्षण में मध्यप्रदेश की सिहावल विधानसभा में भाजपा नेता संतोष पाठक सरेआम एक महिला को बर्बरता से पीटते नज़र आ रहे हैं। यही है वह भाजपा, जो वोट के लिए मंचों पर बालिकाओं को पूजने का ढोंग करती है, और ज़मीन पर महिलाओं को रौंदने वालों को संरक्षण देती है। मोहन जी, आपके नाकारा गृह मंत्री क्या अब भी इस घटना की जिम्मेदारी से बचेंगे? अगर सत्ता में रत्ती भर भी नैतिकता शेष है, तो संतोष पाठक पर तुरंत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए।'
उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वह कहना भूल गए कि भाजपा नेताओं से ही बेटियों को बचाओ। आज सीधी में एक बहन के साथ भाजपा नेता द्वारा लाठी से बेरहमी से मारपीट की गई। पूरे प्रदेश में भाजपा नेताओं द्वारा बहनों के साथ मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। सत्ता के अहंकार में भाजपा के गुंडे अब प्रदेश की बहनों पर अत्याचार करने को उतारू हो गए हैं। अब यही बहनें इन भाजपा नेताओं को सत्ता से बाहर कर जवाब देंगी।'
पटवारी ने आगे लिखा, 'मोहन यादव जी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं। हर एक महिला की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, जिसमें आप लगातार विफल रहे हैं। आपसे आग्रह है कि अपनी पार्टी के नेता के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करवाई जाए तथा उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।