केरल का शख्स MP में चला रहा अगरबत्ती की फैक्ट्री, हो गई 19 लाख की डकैती; पुणे के 5 बदमाश गिरफ्तार
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फिरोज पिता कचरू सैयद निवासी कसुंदी जिला पुणे, विशाल पिता अनिल दामोदर निवासी वरवंड जिला पुणे, रमेश पिता बापू करडे निवासी केलगांव जिला पुणे, संतोष पिता अण्णा शिवणकर निवासी दौंड जिला पुणे तथा श्याम पिता तानाजी सालुंखे निवासी हडपसर जिला पुणे के रूप में हुई है।
मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा ग्रामीण थाना क्षेत्र स्थित सेमलिया औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार तड़के एक अगरबत्ती फैक्ट्री में हुई डकैती के मामले में महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र के पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 19 लाख रुपए का माल और दो कारें जब्त की हैं। बड़वानी के पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ला ने बुधवार दोपहर मामले का खुलासा करते हुए मीडिया को बताया कि महाराष्ट्र के दो थाना क्षेत्रों की पुलिस के सहयोग और त्वरित कार्रवाई के चलते आरोपियों को पकड़ लिया गया।
पुलिस के अनुसार सुबह करीब चार बजे महाराष्ट्र निवासी पांच बदमाश सेमलिया की फ्लोरल इंडस्ट्रीज अगरबत्ती फैक्ट्री में घुसे थे। उन्होंने फैक्ट्री मालिक केरल निवासी अमीर अबू बकर हमजा और चौकीदार अजय के साथ मारपीट की तथा मुनीम को बंधक बनाकर नकदी व कीमती सामान लूट लिया। इस दौरान बदमाश फैक्ट्री मालिक की कार, दो क्विंटल चंदन जैसी लकड़ी, तीन मोबाइल फोन, करीब 30 हजार रुपए नकद, 41 हजार रुपए कीमत की मोटरसाइकिल, तीन लाख 70 हजार रुपए का करीब 35 किलोग्राम सुगंधित तेल व अन्य सामान कार में भरकर फरार हो गए।
डकैती की खबर मिलते ही पुलिस हो गई सक्रिय
घटना की सूचना सुबह छह बजकर तीस मिनट पर पुलिस को मिली। थाना प्रभारी ओपी सिंह चौंगड़े के नेतृत्व में टीम गठित कर नाकाबंदी की गई और महाराष्ट्र पुलिस को भी सतर्क किया गया। संयुक्त कार्रवाई के दौरान संदिग्ध कार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आरोपी वाहन छोड़कर भाग निकले। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने पीछा कर सभी आरोपियों को दबोच लिया।
पुणे के रहने वाले हैं पांचों आरोपी
चंदन चोरी की वारदातों में शामिल रहा मास्टरमाइंड
पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस वारदात का मास्टरमाइंड रमेश है, जो कि चंदन की चोरी के कई मामलों में लिप्त पाया गया है और उसे चंदन से जुड़े उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्रियों की जानकारी थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 30 हजार रुपए नकद, चार मोबाइल फोन, सुगंधित तेल के ड्रम, चंदन लकड़ी और दो कारें जब्त की हैं।
पुलिस के अनुसार आरोपियों से पूछताछ जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उन्हें फैक्ट्री की गतिविधियों की पहले से जानकारी थी और वे पूर्व में भी क्षेत्र में आ चुके थे। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और संभावित सरगना की तलाश में जुटी है। घटना के बाद औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।