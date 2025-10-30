पत्नी की प्रताड़ना से तंग पति ने जहर पी कर की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लगाए गंभीर आरोप

संक्षेप: मृतक ने मरने से पहले न सिर्फ वीडियो में अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी का बताया, बल्कि एक सुसाइड नोट भी लिखा है। सुसाइड नोट में साफ-साफ उसने अपनी पत्नी को मौत का जिम्मेदार बताया है, इस घटना के बाद मृतक परिजन आक्रोशित दिखे।

मध्य प्रदेश के रीवा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पत्नी की मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर पति ने जहर पी कर आत्महत्या कर ली, जिसकी इलाज के दौरान रीवा के संजय गांधी अस्पताल में मौत हो गई। मृतक ने मरने से पहले न सिर्फ वीडियो में अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी का बताया, बल्कि एक सुसाइड नोट भी लिखा है। सुसाइड नोट में साफ-साफ उसने अपनी पत्नी को मौत का जिम्मेदार बताया है, इस घटना के बाद मृतक परिजन आक्रोशित दिखे।

रीवा जिले के चोरहटा थाना अंतर्गत डाढी गांव निवासी अरुण कुमार द्विवेदी ने, अपनी पत्नी अर्चन द्विवेदी से प्रताड़ित होकर 24 अक्टूबर की रात जहर का सेवन कर लिया। जिसके बाद गम्भीर हालत में उन्हें संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां जीवन और मौत के बीच चले लंबे संघर्ष के बाद गुरुवार की सुबह इलाज के दौरान अरुण की मौत हो गई। अरुण की मौत के बाद परिजन आक्रोशित दिखे। दरअसल मृतक अरुण कुमार अपनी पत्नी अर्चना द्विवेदी से प्रताड़ित था। कई बार उसकी पत्नी बिना बताए घर से भाग चुकी हैं, जिसकी गुमशुदगी कि शिकायत थाने में दर्ज कराई थी।

लगातार पत्नी की इस हरकत और घरेलू हिंसा से परेशान, अरुण कुमार ने मौत का रास्ता चुना, और जहरीले पदार्थ का सेवन कर सुसाइड कर लिया। मृतक की मृत्यु से पहले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह मौत का जिम्मेदार पत्नी का बता रहा है। साथ ही सुसाइट नोट भी लिखा गया हैं जिसमें साफ तौर पर पत्नी अर्चना द्विवेदी को जिम्मेदार ठहराया है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।