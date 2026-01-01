Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़A half-naked woman body was found in Gwalior, raped and then murdered
ग्वालियर में मिली महिला की अर्धनग्न लाश, पहले रेप फिर हुई हत्या; पोस्टमार्टम में बड़ा खुलासा

ग्वालियर में मिली महिला की अर्धनग्न लाश, पहले रेप फिर हुई हत्या; पोस्टमार्टम में बड़ा खुलासा

संक्षेप:

Rape and murder news: ग्वालियर के नारायण विहार कॉलोनी के जंगल में एक महिला की लाश मिली थी। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया, तो खुलासा हुआ है कि हत्या से पहले महिला के साथ रेप किया गया है।

Jan 01, 2026 04:57 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
share Share
Follow Us on

Rape and murder news: ग्वालियर के नारायण विहार कॉलोनी के जंगल में एक महिला की लाश मिली थी। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया, तो खुलासा हुआ है कि हत्या से पहले महिला के साथ रेप किया गया है। डॉक्टरों ने महिला के शरीर से वीर्य के सैंपल कलेक्ट किए हैं। महिला के हाथ पर अंग्रेजी में पप्पू लिखा है। पुलिस द्वारा इस नाम को आधार बनाकर जांच आगे बढ़ाने की बात कही गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

30 वर्षीय महिला का शव सोमवार को कटारे फार्म के पास अर्द्ध नग्न अवस्था में मिला था। अब तक की जांच में पुलिस महिला की पहचान नहीं कर पाई है। पहचान न होने के कारण ही मंगलवार का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था। महिला की पहचान के लिए उसके हाथ पर लिखा ‘पप्पू’ पुलिस के सामने अब तक का सबसे बड़ा क्लू है। पुलिस का कहना है कि यह उसके पति या प्रेमी का नाम हो सकता है। इसी को आधार बनाकर मामले की पड़ताल की जाएगी।

ये भी पढ़ें:मध्य प्रदेश के कबाड़ा गोदाम में लगी भीषण आग, एक पटाखे ने सब जलाकर किया राख
ये भी पढ़ें:बुजुर्गों से जुड़े अपराध में भी मध्य प्रदेश नंबर 1, कहां दर्ज हुआ जीरो क्राइम?

महिला की हत्या कैसे हुई, इसकी बात सामने आ गई है। डॉक्टरों ने बताया कि उसे पत्थर से पटककर मारा गया है। हालांकि हत्या के समय महिला नशे में थी या बेहोशी में यह पता नहीं चल सका है। शव मिलने के बाद से ही पुलिस महिला की पहचान को लेकर परेशान है। पहले पुलिस ने मेला ग्राउंड, कटारे फार्म के आसपास झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मजदूर परिवारों से बातचीत की। उन्हें महिला का फोटो दिखाया, लेकिन कोई पहचान नहीं हो सकी है। फिर जिले और आसपास के सभी जिलों के थानों में महिला के शव के फोटो भेजकर पहचान कराई गई।

पुलिस उसमें भी सफल नहीं हुई, तो गुमशुदा महिलाओं से हुलिया मिलान कराया गया।उसमें भी सफलता नहीं मिली। एएसपी अनु बेनीवाल ने बताया है कि महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन उसके एक हाथ पर इंग्लिश में पप्पू लिखा हुआ है। यह पहला क्लू है जो पुलिस को मिला है। इसी आधार पर पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

रिपोर्ट- अमित कुमार