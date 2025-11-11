एमपी में सरकारी स्कूल के टीचर ने लगाई फांसी, बाथरूम में मिली लाश; सामने आई ये वजह

Hindustan Hindi News
Tue, 11 Nov 2025 05:59 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, दतिया
मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्कूल टीचर ने आत्महत्या कर ली। मामला जिले की भांडेर तहसील के ग्राम सालोंन बी में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है। यहां पदस्थ 50 साल के शिक्षक उदयभान सिहारे ने मंगलवार को स्कूल के बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं मामले की जाँच शुरू कर दी है।

बताया जा रहा है कि शिक्षक पिछले कुछ समय से बीएलओ से संबंधित कार्य के दबाव और मानसिक तनाव में थे। जब विद्यालय के अन्य कर्मचारी पहुंचे तो बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी देर तक आवाज देने पर जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो दरवाजा तोड़ा गया, जहां शिक्षक का शव जंगले से रस्सी के फंदे पर लटका मिला।

घटना की जानकारी मिलते ही पंडोखर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भांडेर अस्पताल भिजवाया। शिक्षक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि वह लगातार बीएलओ कार्य के दबाव के चलते उदयभान सिहारे ने यह कदम उठाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना से शिक्षा विभाग में शोक और आक्रोश का माहौल है।

कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि, मेरी जानकारी में आया है कि एक बीएलओ ने आत्महत्या की है। इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं है। बीएलओ को दिए जाने वाले काम शासन के तय दायरे में और नियमानुसार होते हैं। निर्वाचन संबंधी दायित्व नियमित प्रक्रिया का हिस्सा हैं। इसके लिए पृथक भत्ता भी दिया जाता है।

उन्होंने आगे कहा मैं सभी बीएलओ साथियों से अपील करता हूं कि अगर कोई काम के दौरान हेल्थ प्रॉब्लम या पारिवारिक परिस्थिति के कारण मुश्किल का सामना कर रहा है, तो वह तत्काल सूचित करे। ऐसे मामलों में काम का विकल्प उपलब्ध कराया जाता है। शासन के दायित्वों का निर्वहन हम सबका कर्तव्य है, फिर भी कोई भी कर्मचारी कठिनाई महसूस करता है तो सीधे मुझसे मिल सकता है।

रिपोर्ट- अमित कुमार