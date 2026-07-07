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जबलपुर में बड़ा हादसा, बारिश के बाद गिरी चार मंजिला इमारत; मलबे में लोगों के फंसने पर यह बोली पुलिस

By Sourabh Jain
पीटीआई, जबलपुर, मध्य प्रदेश
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जबलपुर में भारी बारिश के बाद मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया, इस दौरान चार मंजिला इमारत ढह गई। जिसकी चपेट में आकर कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। इस हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

जबलपुर में बड़ा हादसा, बारिश के बाद गिरी चार मंजिला इमारत; मलबे में लोगों के फंसने पर यह बोली पुलिस

मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जारी भारी बारिश के बीच मंगलवार शाम को जबलपुर में एक बड़ा हादसा हो गया, इस दौरान चार मंजिला इमारत ढह गई। जिसकी चपेट में आकर कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

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रोती-बिलखती दिखीं महिलाएं

इस घटना के बाद का जो वीडियो सामने आया है, उसमें बिल्डिंग में रहने वाले लोग मलबे से अपने घर का सामान निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कुछ महिलाएं अपना घर और सामान नष्ट हो जाने की वजह से रोती हुई भी दिखाई दे रही हैं, जिसके बाद वहां मौजूद लोग उन्हें दिलासा दे रहे हैं कि किसी को चोट नहीं आई है, सबसे अच्छी बात यही है।

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केरल में तीन लोगों की मौत

उधर खराब मौसम की वजह से केरल के वायनाड में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां मेप्पाडी पंचायत क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत वाली सुरंग परियोजना स्थल पर खुदाई कर निकाली गई मिट्टी का ढेर बारिश के कारण ढह जाने के कारण कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई जबकि 10 अन्य घायल हो गए और पांच लोग अब भी लापता हैं।

सुरंग सड़क प्रोजेक्ट पर चल रहा था काम

अधिकारियों ने बताया कि यह भूस्खलन कल्लाडी में मीनाक्षी पुल के पास हुआ, जहां कोझिकोड और वायनाड जिलों को जोड़ने वाली सुरंग सड़क परियोजना का काम चल रहा था। यह दुर्घटना स्थल मुंडक्कई-चूरलमाला गांवों के पास है, जहां 2024 में भारी भूस्खलन से कई लोगों की जान चली गई थी।

घटना का वीडियो हुआ वायरल

घटना से जुड़े एक वीडियो में मीनाक्षी पुल के पास जमा मिट्टी का बड़ा ढेर बारिश के कारण अचानक नीचे खिसकता हुआ दिखाई दिया। मिट्टी का ढेर नीचे आने से पेड़ गिर गए और निर्माण स्थल पर लगाए गए धातु तथा कपड़े के अवरोधक बह गए।

जिला प्रशासन ने एक बयान में बताया कि इस आपदा की चपेट में कुल 18 लोग आए हैं। इनमें से तीन लोगों की मौत हो गई है और 10 लोगों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा पांच अन्य लापता लोगों की तलाश की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि पास के इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि घटना के समय निर्माण स्थल पर कोई भी मजदूर मौजूद नहीं था और मलबे में जिनके फंसे होने की आशंका है, वे इंजीनियर और सुरक्षाकर्मी हैं। उन्होंने कहा, 'अगर वहां (सुरंग परियोजना का) काम चल रहा होता, तो यह और भी बड़ी त्रासदी हो सकती थी।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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