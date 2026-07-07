जबलपुर में बड़ा हादसा, बारिश के बाद गिरी चार मंजिला इमारत; मलबे में लोगों के फंसने पर यह बोली पुलिस
जबलपुर में भारी बारिश के बाद मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया, इस दौरान चार मंजिला इमारत ढह गई। जिसकी चपेट में आकर कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। इस हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जारी भारी बारिश के बीच मंगलवार शाम को जबलपुर में एक बड़ा हादसा हो गया, इस दौरान चार मंजिला इमारत ढह गई। जिसकी चपेट में आकर कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
रोती-बिलखती दिखीं महिलाएं
इस घटना के बाद का जो वीडियो सामने आया है, उसमें बिल्डिंग में रहने वाले लोग मलबे से अपने घर का सामान निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कुछ महिलाएं अपना घर और सामान नष्ट हो जाने की वजह से रोती हुई भी दिखाई दे रही हैं, जिसके बाद वहां मौजूद लोग उन्हें दिलासा दे रहे हैं कि किसी को चोट नहीं आई है, सबसे अच्छी बात यही है।
केरल में तीन लोगों की मौत
उधर खराब मौसम की वजह से केरल के वायनाड में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां मेप्पाडी पंचायत क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत वाली सुरंग परियोजना स्थल पर खुदाई कर निकाली गई मिट्टी का ढेर बारिश के कारण ढह जाने के कारण कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई जबकि 10 अन्य घायल हो गए और पांच लोग अब भी लापता हैं।
सुरंग सड़क प्रोजेक्ट पर चल रहा था काम
अधिकारियों ने बताया कि यह भूस्खलन कल्लाडी में मीनाक्षी पुल के पास हुआ, जहां कोझिकोड और वायनाड जिलों को जोड़ने वाली सुरंग सड़क परियोजना का काम चल रहा था। यह दुर्घटना स्थल मुंडक्कई-चूरलमाला गांवों के पास है, जहां 2024 में भारी भूस्खलन से कई लोगों की जान चली गई थी।
घटना का वीडियो हुआ वायरल
घटना से जुड़े एक वीडियो में मीनाक्षी पुल के पास जमा मिट्टी का बड़ा ढेर बारिश के कारण अचानक नीचे खिसकता हुआ दिखाई दिया। मिट्टी का ढेर नीचे आने से पेड़ गिर गए और निर्माण स्थल पर लगाए गए धातु तथा कपड़े के अवरोधक बह गए।
जिला प्रशासन ने एक बयान में बताया कि इस आपदा की चपेट में कुल 18 लोग आए हैं। इनमें से तीन लोगों की मौत हो गई है और 10 लोगों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा पांच अन्य लापता लोगों की तलाश की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि पास के इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि घटना के समय निर्माण स्थल पर कोई भी मजदूर मौजूद नहीं था और मलबे में जिनके फंसे होने की आशंका है, वे इंजीनियर और सुरक्षाकर्मी हैं। उन्होंने कहा, 'अगर वहां (सुरंग परियोजना का) काम चल रहा होता, तो यह और भी बड़ी त्रासदी हो सकती थी।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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