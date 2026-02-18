Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

रुपए नहीं मिले तो बौखला गया बेटा, पिता को शराब के नशे में पीट-पीटकर मार डाला

Feb 18, 2026 08:26 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
share Share
Follow Us on

ग्वालियर जिले के आरोन गांव में बेटे ने रुपए के विवाद में अपने 65 साल के पिता की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मोके पर पहुंची। पुलिस ने बुधवार को आरोपी बेटे रवि जाटव के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

रुपए नहीं मिले तो बौखला गया बेटा, पिता को शराब के नशे में पीट-पीटकर मार डाला

ग्वालियर जिले के आरोन गांव में बेटे ने रुपए के विवाद में अपने 65 साल के पिता की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मोके पर पहुंची। पुलिस ने बुधवार को आरोपी बेटे रवि जाटव के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार आरोन गांव के रहने वाले किसान बाबूलाल जाटव के साथ उनका बेटा रवि जाटव रहता था। शाम रवि ने अपने पिता से कुछ दिन पहले दिए रुपए वापस मांगे। पिता के मना करने पर दोनों के बीच विवाद हो गया। कुछ देर बाद आरोपी शराब के नशे में लौटा और फिर रुपए मांगे। मना करने पर उसने कमरे में रखा डंडा उठाकर पिता के पेट, सिर और सीने पर कई बार हमला कर दिया।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में 2 करोड़ की कमेटी ठगी, 48 लोगों से रकम लेकर फरार दंपती गिरफ्तार
ये भी पढ़ें:दिल्ली स्कॉर्पियो कांड: मौत के बाद साहिल के घर आया इंग्लैंड से MBA करने का ऑफर

डंडे से पिटाई के बाद बाबूलाल कमरे में ही गिरकर बेहोश हो गए। घर में शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने पर जांच में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। शुरुआत में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की थी। शरीर पर गंभीर चोटों के साथ संवेदनशील अंग पर चोट लगने से मौत की पुष्टि हुई।इसके आधार पर पुलिस ने बुधवार को हत्या का मामला दर्ज किया।

आरोपी रवि जाटव को घटना के बाद गांव से ही हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया।पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पिता द्वारा रुपए नहीं देने पर उसने गुस्से में आकर डंडे से हमला किया था। बताया जा रहा है आरोपी शराब का बहुत बड़ा आदि है इसलिए रोज पिता ने विवाद कर पैसे ले जाता था। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh Gwalior
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|
;;;