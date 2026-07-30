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जितना हो सके बटोर लूं, कल से मौका नहीं मिलेगा; रिटायरमेंट से एक दिन पहले रिश्वत लेते धराया इंजीनियर

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
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कार्रवाई के दौरान लोकायुक्त अधिकारियों ने रिश्वत की राशि जब्त की और मौके पर पंचनामा बनाने के साथ ही अन्य वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी कीं। इसके बाद आरोपी अधिकारी को हिरासत में लेकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (ईई/कार्यपालन यंत्री) सुशील कटारे को गुरुवार को 6 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के दौरान सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि एक दिन बाद ही आरोपी अधिकारी सेवानिवृत्त (रिटायर) होने वाला था, लेकिन आखिरी समय में जितना हो सके बटोर लो की सोच के चलते वह लोकायुक्त के जाल में फंस गया। पुलिस ने यह कार्रवाई एक ठेकेदार की शिकायत के बाद की, जिससे आरोपी अधिकारी ने 36 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। कार्रवाई के बाद नगर निगम कार्यालय में हड़कंप मच गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निगम के ठेकेदार सचिन पचौरी ने इस बारे में लोकायुक्त ग्वालियर से शिकायत की थी और बताया था कि उनकी एक फाइल आगे बढ़ाने के एवज में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुशील कटारे उनसे 36 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने पूरे मामले का सत्यापन किया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर ट्रैप की योजना बनाई गई।

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पहले ही ले चुका था 30 हजार रुपए

जांच के दौरान यह भी पता चला कि रिश्वत की पहली किस्त के रूप में आरोपी अधिकारी 28 जुलाई को पहले ही 30 हजार रुपए ले चुका था। शेष 6 हजार रुपए देने के लिए शिकायतकर्ता सचिन पचौरी गुरुवार को नगर निगम कार्यालय पहुंचा थे। जैसे ही सुशील कटारे ने 6 हजार रुपए की रिश्वत की रकम अपने कब्जे में ली, बाहर पहले से तैनात लोकायुक्त टीम ने उन्हें मौके पर ही रंगे हाथ पकड़ लिया।

आरोपी अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज

कार्रवाई के दौरान लोकायुक्त अधिकारियों ने रिश्वत की राशि जब्त की और मौके पर पंचनामा सहित अन्य वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी कीं। इसके बाद आरोपी अधिकारी को हिरासत में लेकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

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6 हजार रुपए लेते हुए गिरफ्तार हुआ ईई

इस बारे में जानकारी देते हुए लोकायुक्त ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा ने बताया कि नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी। शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद ट्रैप कार्रवाई की गई और आरोपी को 6 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया।

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नगर निगम कार्यालय में मच गई अफरा-तफरी

इस कार्रवाई की खबर फैलते ही नगर निगम कार्यालय में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच पूरे दिन इस कार्रवाई की चर्चा होती रही। रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले हुई यह गिरफ्तारी अब ग्वालियर में बड़ी चर्चा का बड़ा विषय बन गई है। फिलहाल लोकायुक्त पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई जारी है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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