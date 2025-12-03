रेलवे प्लेटफॉर्म पर लेटे दिव्यांग पर कांस्टेबल ने बरसाईं लातें; VIDEO हुआ वायरल तो…

संक्षेप: मामला मध्य प्रदेश के नागदा रेलवे स्टेशन का है। वायरल वीडियो में लातें बरसाने वाला शख्स GRP का हेड कांस्टेबल है। दिव्यांग के पिटाई का वीडियो वायरल हुआ तो आला अधिकारियों ने एक्शन लिया है।

रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक हट्टा-कट्टा आदमी आता है और जमीन पर लेटे दिव्यांग युवक की एक टांग पकड़कर उठाता है और उसे उल्टा करके फेंक देता है। इस बीच वो आदमी दिव्यांग युवक को दो-तीन बार लातें भी जड़ देता है। मामला मध्य प्रदेश के नागदा रेलवे स्टेशन का है। वायरल वीडियो में लातें बरसाने वाला शख्स GRP का हेड कांस्टेबल है। दिव्यांग के पिटाई का वीडियो वायरल हुआ तो आला अधिकारियों ने आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड करके जांच के आदेश दिए।

हेड कांस्टेबल ने दिव्यांग को लातों से पीटा जानकारी के मुताबिक, दिव्यांग युवक के साथ मारपीट का मामला बुधवार का है। वह उज्जैन जिले के नागदा स्टेशन पर लेटा था। तभी सरकारी रेलवे पुलिस के एक हेड कांस्टेबल आए और उसे जमीन पर लेटा देख बिफर गए और उसके साथ मारपीट करने लगे। तभी प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन के अंदर से किसी ने मारपीट का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।

कांस्टेबल ने अपनी सफाई में क्या कहा? वायरल वीडियो संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा, तो आरोपी कांस्टेबल मानसिंह के खिलाफ एक्शन लिया गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत के दौरान पद्मविलोचन शुक्ला ने मानसिंह के सस्पेंशन की पुष्टि की और कहा कि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दिव्यांग व्यक्ति के साथ मारपीट करने की बात पर मानसिंह ने सफाई देते हुए कहा कि जब उसे प्लेटफॉर्म पर सोता पाया और उसे वहां से जाने को कहा, तो उसने गाली-गलौज करनी शुरू कर दी थी। इस कारण उसके साथ सख्ती बरतनी पड़ी।