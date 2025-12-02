Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़A businessman died of a heart attack while walking in Indore; VIDEO
ये हो क्या रहा है! अब इंदौर में राह चलते कारोबारी की हो गई हार्ट अटैक से मौत; डरा देगा VIDEO

ये हो क्या रहा है! अब इंदौर में राह चलते कारोबारी की हो गई हार्ट अटैक से मौत; डरा देगा VIDEO

संक्षेप:

मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है। 27 वर्षीय युवक की अचानक हार्ट अटैक से हुई मौत के सीसीटीवी वीडियो ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है। हर कोई वीडियो देखकर हैरान है।

Tue, 2 Dec 2025 03:50 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
share Share
Follow Us on

खिली धूप में एक युवक सड़क पर स्कूटी लेकर जा रहा होता है कि अचानक रुकता है और कुछ सोचने लगता है। लेकिन, अगले ही पल वो धड़ाम से जमीन पर गिरता है और उसकी पल भर में मौत हो जाती है। मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है। 27 वर्षीय युवक की अचानक हार्ट अटैक से हुई मौत के सीसीटीवी वीडियो ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राह चलते युवक को आ गया हार्ट अटैक

युवक का नाम विनीत कुचेकर है। उसकी उम्र महज 27 की बताई जा रही है। इंदौर के जनता क्वार्टर क्षेत्र में रहने वाले विनीत सोमवार सुबह अपनी स्कूटी का पंक्चर ठीक कराने के लिए पैदल जा रहे थे, तभी अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। वायरल हो रही सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्होंने एक पल रुककर अपनी स्कूटी को स्टेंड पर खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। इस दौरान उनका सिर पास खड़ी कार से भी जाकर टकराया था।

परिजन बोले, कोई बीमारी नहीं थी

घटना के वक्त मौजूद लोगों ने उन्हें गिरता देखा, तो तुरंत मदद के लिए पहुंचे। कुछ लोगों ने उन्हें सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी तो तुरंत अस्पताल ले जाया गया। विनीत के घरवालों को इसकी जानकारी दी गई। अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मौत अचानक आए हार्ट अटैक के कारण हुई है। मृतक के भाई विनीत ने बताया कि वो एकदम ठीक थे। इससे पहले उन्हें स्वास्थ्य की कोई बड़ी समस्या, जैसे हार्ट की बीमारी या डायबटीज नहीं थी।

वीडियो देखकर यूजर हैरान, बोले- ये हो क्या रहा है!

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हर कोई हैरान है कि इस तरह चलते-फिरते नौजवान लोगों की मौत हो जाना बड़े आश्चर्य की बात है। बीते दिनों राजस्थान से एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक आदमी सड़क पर जा रहा था और वो अचानक जमीन पर धड़ाम से गिर गया। अस्पताल ले जाया गया, तो पता चला कि उसकी मौत भी हार्ट अटैक के कारण हुई है। सोशल मीडिया पर कई यूजरों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मयंक नामक यूजर ने चौंकने वाली इमोजी बनाते हुए लिखा- ये हो क्या रहा है!