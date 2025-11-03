MP: बाइक से टक्कर के बाद बस बनी आग का गोला, चिल्लाते हुए निकले यात्री; 1 की मौत
संक्षेप: दतिया में बाइक-बस की भीषण टक्कर से बड़ा हादसा सामने आया। इस हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
मध्य प्रदेश के दतिया में बाइक से टक्कर के बाद बस में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। हादसे में बाइक सवार पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है। महिला को उपचार के लिए अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट के बाद मोटरसाइकिल के पेट्रोल टैंक में धमाका होने के बाद आग तेजी से बस में फैल गई थी।
जानकारी के मुताबिक, बस ग्वालियर की ओर आ रही थी, तभी सामने से आ रही बाइक उससे टकरा गई।टक्कर के तुरंत बाद बस के इंजन से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग फैल गई। बस में सफर कर रहे यात्रियों में भगदड़ मच गई। अफरा-तफरी के बीच स्थानीय लोगों ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। हाइवे पर आग के गोले में तब्दील हुई बस से लोग चिल्लाते हुए बाहर निकलते नज़र।
बताया जा रहा है कि आज दतिया में भीम आर्मी का एक बड़ा आंदोलन था। यह बस भीम आर्मी कार्यकर्ताओं द्वारा किराए पर ली गई थी, जो ग्वालियर की ओर दतिया से जा रहे थे।आग की सूचना पर पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक बस बुरी तरह जल चुकी थी। पुलिस हादसे के सटीक कारणों की जांच में जुटी है। मृतक की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि घायल महिला का बयान मिलने के बाद हादसे की पूरी परिस्थितियों का पता चल सकेगा।