Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़A bus caught fire after colliding with a motorcycle in Datia; 1 person died.
MP: बाइक से टक्कर के बाद बस बनी आग का गोला, चिल्लाते हुए निकले यात्री; 1 की मौत

MP: बाइक से टक्कर के बाद बस बनी आग का गोला, चिल्लाते हुए निकले यात्री; 1 की मौत

संक्षेप: दतिया में बाइक-बस की भीषण टक्कर से बड़ा हादसा सामने आया। इस हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

Mon, 3 Nov 2025 07:40 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, दतिया
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के दतिया में बाइक से टक्कर के बाद बस में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। हादसे में बाइक सवार पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है। महिला को उपचार के लिए अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट के बाद मोटरसाइकिल के पेट्रोल टैंक में धमाका होने के बाद आग तेजी से बस में फैल गई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के मुताबिक, बस ग्वालियर की ओर आ रही थी, तभी सामने से आ रही बाइक उससे टकरा गई।टक्कर के तुरंत बाद बस के इंजन से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग फैल गई। बस में सफर कर रहे यात्रियों में भगदड़ मच गई। अफरा-तफरी के बीच स्थानीय लोगों ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। हाइवे पर आग के गोले में तब्दील हुई बस से लोग चिल्लाते हुए बाहर निकलते नज़र।

बताया जा रहा है कि आज दतिया में भीम आर्मी का एक बड़ा आंदोलन था। यह बस भीम आर्मी कार्यकर्ताओं द्वारा किराए पर ली गई थी, जो ग्वालियर की ओर दतिया से जा रहे थे।आग की सूचना पर पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक बस बुरी तरह जल चुकी थी। पुलिस हादसे के सटीक कारणों की जांच में जुटी है। मृतक की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि घायल महिला का बयान मिलने के बाद हादसे की पूरी परिस्थितियों का पता चल सकेगा।