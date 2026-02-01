Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़A baby girl was born with 24 fingers in Betul Madhya Pradesh, leaving doctors astonished
मध्यप्रदेश के बैतूल में 24 उंगलियों के साथ जन्मी बच्ची, डॉक्टर भी हुए हैरान; परिजन बोले- यह तो चमत्कार जैसा

मध्यप्रदेश के बैतूल में 24 उंगलियों के साथ जन्मी बच्ची, डॉक्टर भी हुए हैरान; परिजन बोले- यह तो चमत्कार जैसा

संक्षेप:

डॉक्टरों ने कहा, यदि भविष्य में जरूरत पड़ी तो सर्जरी के माध्यम से अतिरिक्त उंगलियों को हटाया जा सकता है और बच्ची सामान्य जीवन जी सकती है। फिलहाल, बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है और उसमें किसी तरह की चिकित्सकीय जटिलता नहीं पाई गई है।

Feb 01, 2026 01:02 am ISTSourabh Jain वार्ता, बैतूल, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश के बैतूल से एक अद्भुत करिश्मा सामने आया है। जिले के बड़ोरा क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में जन्मी नवजात बच्ची ने पूरे जिले का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस बच्ची के दोनों हाथ और पैर में छह-छह उंगलियां हैं, यानी उसने कुल 24 उंगलियों के साथ जन्म लिया है। इस दुर्लभ स्थिति को देखकर न केवल परिजन, बल्कि अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ भी हैरान रह गए।

जानकारी के अनुसार, 27 जनवरी को महिला ने सामान्य प्रसव के जरिए करीब साढ़े तीन किलो वजन की पूरी तरह स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। जन्म के बाद नवजात की नियमित जांच में डॉक्टरों ने देखा कि उसके हाथ और पैर सामान्य से एक-एक अधिक उंगलियां हैं।

मेडिकल भाषा में पॉलीडैक्टिली कहते हैं

इस बारे में जानकारी देते हुए जिला अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. जगदीश घोरे ने बताया कि इस तरह की स्थिति को मेडिकल भाषा में पॉलीडैक्टिली कहते हैं। यह जन्मजात स्थिति होती है और अक्सर अनुवांशिक कारणों से होती है। डॉ. घोरे ने कहा कि यह कोई बेहद दुर्लभ बीमारी नहीं है, लेकिन आम मामलों में इसे कम ही देखा जाता है। जांच के बाद यह स्पष्ट किया जाएगा कि अतिरिक्त उंगलियां केवल त्वचा से जुड़ी हैं या उनमें हड्डियों की संरचना भी मौजूद है।

जरूरत पड़ने पर सर्जरी करके हटा सकते हैं

डॉक्टरों के अनुसार, यदि भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो सर्जरी के माध्यम से अतिरिक्त उंगलियों को हटाया जा सकता है और बच्ची सामान्य जीवन जी सकती है। फिलहाल, बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है और उसमें किसी तरह की चिकित्सकीय जटिलता नहीं पाई गई है।

परिजनों ने बच्ची को बताया आशीर्वाद

परिजनों ने इस अनोखी खासियत के साथ जन्मी बच्ची को भगवान का आशीर्वाद बताया है और इसे लेकर परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं, इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बन गया है और लोग इसे कुदरत का करिश्मा मान रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सही देखभाल और नियमित जांच से बच्ची का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।

