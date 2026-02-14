Hindustan Hindi News
जमीन पर राइफल टिकाकर पेट में मारी गोली, ग्वालियर में 95 साल के बुजुर्ग ने की आत्महत्या

Feb 14, 2026 03:15 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
घटना थाटीपुर थाना क्षेत्र के नेहरू कॉलोनी की है। गोली पेट में लगकर पीठ से आर-पार निकल गई। आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बुजुर्ग दम तोड़ चुके थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर एक सुसाइड नोट भी मिला है।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 95 साल के बुजुर्ग ने लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना थाटीपुर थाना क्षेत्र के नेहरू कॉलोनी की है। गोली पेट में लगकर पीठ से आर-पार निकल गई। आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बुजुर्ग दम तोड़ चुके थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर एक सुसाइड नोट भी मिला है। बुजुर्ग पारिवारिक क्लेश से तंग आ चुके थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के 80-A नेहरू कॉलोनी निवासी रामाधार 95 साल पुत्र मंगाराम गुप्ता डेयरी संचालक थे।

खून से लथपथ मिला शरीर

पीएंडटी कॉलोनी में उनकी दूध डेयरी है। वर्तमान में डेयरी को उनके बेटे सुरेश चंद्र गुप्ता संचालित करते हैं। वह अपने कमरे में थे और परिवार के लोग अपने अपने काम में लगे थे।तभी अचानक कमरे से गोली चलने की आवाज आई। परिजन दौड़कर कमरे में पहुंचे तो अंदर रामाधार खून से लथपथ पड़े थे। पास ही उनकी बारह बोर की लाइसेंसी राइफल पड़ी हुई थी। परिजन ने नब्ज टटोलकर देखा तो नहीं चल रही थी। फौरन उन्होंने इसकी जानकारी बेटे सुरेश चंद्र को दी। सुरेश चंद्र गुप्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।

जमीन पर राइफल टिकाकर मारी गोली

पुलिस जांच में पता चला है कि बुजुर्ग ने कुर्सी पर बैठकर जमीन पर राइफल टिकाई और पेट पर उसकी नाली रख कर ट्रिगर दबाया था। जिससे गोली उनके पेट में लगकर आर-पार निकल गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को निगरानी में लेकर मॉर्चुरी भिजवा दिया है। पुलिसने फोरेंसिक जांच भी कराई है।

सुसाइड नोट भी बारमद हुआ है

बताया गया है कि मृतक ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा है, जिसे पुलिस अफसरों ने निगरानी में ले लिया है। पुलिस के अनुसाार, सुसाइड नोट में बुजुर्ग ने घर में पारिवारिक कलह के कारण परेशान होने की बात लिखी है। थाना प्रभारी थाटीपुर विपेन्द्र सिंह चौहान ने बताया एक बुजुर्ग ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। पुलिस ने शव को निगरानी में लेकर मर्ग कायम किया है। फिलहाल खुदकुशी के कारणों की पड़ताल की जा रही है।

रिपोर्ट- अमित कुमार

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

