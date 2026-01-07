नाश्ता लेने जा रहा था 12वीं का छात्र… तभी लड़कों ने घेर लिया और मार दी गोली; सामने आई ये वजह

संक्षेप: हमलावरों ने पहले मारपीट की फिर कट्‌टा निकालकर फायरिंग कर दी। गोली छात्र के पैर में पिंडली के पास लगी है।घटना के बाद छात्र के दोस्त उसे तत्काल फूलबाग स्थित अपोलो हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्कूली छात्रों में दो साल पुरानी रंजिश पर झगड़ा हो गया। इसके बाद 12वीं के छात्र पर हम उम्र छात्रों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने पहले मारपीट की फिर कट्‌टा निकालकर फायरिंग कर दी। गोली छात्र के पैर में पिंडली के पास लगी है।घटना के बाद छात्र के दोस्त उसे तत्काल फूलबाग स्थित अपोलो हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे।घायल छात्र का इलाज चल रहा है।

महाराजपुरा डीडी नगर निवासी 18 वर्षीय कृष्णा पुत्र सतीश शर्मा 12वीं का छात्र है। कृष्णा कुछ समय पहले तक यहीं ग्वालियर में एक निजी स्कूल में पढ़ता था। अभी वह भोपाल में पढ़ाई कर रहा है। दो दिन पहले ही वह भोपाल से ग्वालियर आया था। बुधवार को वह नाश्ता लेने के लिए श्रीराम मिष्ठान भंडार जा रहा था। तभी महाराजा कॉम्प्लेक्स डीडी नगर में उसे विश्वास गुर्जर, सुमित गुर्जर व उनके साथियों ने घेर लिया। इन्होंने पुरानी रंजिश पर छात्र से मारपीट की है।

जब उसने विरोध किया तो सुमित ने कट्‌टा निकालकर गोलियां चला दीं। एक गोली छात्र को पैर की पिंडली में लगी है। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। घटना के बाद कृष्णा को उसका भाई यीशु शर्मा व एक अन्य एक्टिवा से ही लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। घायल छात्र कृष्णा शर्मा के दादा रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर रविन्द्र शर्मा हैं। घटना की सूचना मिलते ही वह तत्काल अस्पताल पहुंचे हैं।

हमलावरों में विश्वास गुर्जर, सुमित गुर्जर, कृष्णा भड़ाना, कृष्णा तोमर, कान्हा पंडित, वैभव व एक अन्य ने गोली मारी है। पुरानी रंजिश पर हमलावरों ने हमला किया है।हमलावर भी स्कूल व कॉलेज के छात्र हैं। सीएसपी महाराजपुरा नागेन्द्र सिंह सिकरवार ने बताया एक छात्र को पुरानी रंजिश पर मारपीट के बाद गोली मार दी है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है।हमलावरों की तलाश की जा रही है।जल्द उनको पकड़ लिया जाएगा।