Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़A 10th-grade student was raped in Shajapur

अल्लाउद्दीन ने 10वीं की छात्रा का किया दुष्कर्म, काटकर फेंकने की दी धमकी

मध्य प्रदेश के शाजापुर से लड़की के साथ दुष्कर्म करके जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोपी का नाम हशीर उर्फ अल्लाउद्दीन है। अन्य मामले में आरोपी लड़के ने लड़की की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और उसके भाई को पीटा भी।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, शाजापुरSun, 5 Oct 2025 01:41 PM
मध्य प्रदेश के शाजापुर से लड़की के साथ दुष्कर्म करके जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोपी का नाम हशीर उर्फ अल्लाउद्दीन है। अन्य मामले में आरोपी लड़के ने लड़की की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और उसके भाई को पीटा भी। छात्राओं ने मामले में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पास्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। दोनो ही मामले में पुलिस फरार आरोपियों को तलाश में जुटी हुई है।

पहली घटना शाजापुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र की है। शनिवार को दसवीं की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। छात्रा के मुताबिक, वह ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, तभी टंकी चौराहे के पास आरोपी हशीर उर्फ अल्लाउद्दीन ने छोड़ने के बहाने बाइक पर बैठाया और अपने साथ ले गए। आरोपी ने रास्ते मे चीलर डेम पर काटकर फेकने की धमकी देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी को छात्रा पहले से जानती थी इसलिए उसके साथ जाने को तैयार हो गई थी।

पीड़िता के अनुसार, आरोपी उसे चीलर डेम के पास झोपड़ी में लेकर पहुंचा ओर मुँह दबाकर गलत कार्य किया। घटना को अंजाम देने के वक्त ग्रामीण वहां पहुंच गए, इससे आरोप मौके से फरार हो गया। झोपड़ी मालिक धर्मेंद्र प्रजापति और पंकज भिलाला ने छात्रा से बात की और उसके पिता से मोबाइल पर संपर्क करवाया। इसके बाद परिजन छात्रा को लेकर शिकायत करने कोतवाली थाने पहुंचे।

दूसरे मामले में शाजापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ और धमकी का मामला सामने आया है। छात्रा ने आरोप लगाया है कि एक युवक ने उज्जैन में महाकाल दर्शन के दौरान खींची गई उसकी तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी। आरोपी लड़के ने उसके भाई के साथ मारपीट भी की ओर लगातार मिलने का दबाव बना रहा है।

शनिवार सुबह 8:30 बजे जब छात्रा कॉलेज जा रही थी, तो गौरव उसे बस स्टैंड पर मिला। उसने छात्रा का दाहिना हाथ पकड़ा और धमकी दी कि अभी तो उसके भाई को जिंदा छोड़ दिया है, लेकिन अगर उसने बात नहीं की और मिलने नहीं आई तो वह उसके भाई को जान से मार देगा और उसकी तस्वीरें वायरल कर उसे बदनाम कर देगा।

छात्रा ने अपने परिजनों के साथ शनिवार को थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीडित छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है आरोपी की तलाश की जा रही है। मामले में आगे जांच की जा रही है। पीड़ित छात्रा ने पुलिस को बताया कि वह बीएसएन कॉलेज में प्रथम वर्ष की विद्यार्थी है,जनवरी 2025 में वह अपनी सहेली के साथ उज्जैन महाकाल दर्शन करने गई थी, जहां गौरव भी मौजूद था, पड़ोसी होने के नाते छात्रा ने गौरव के साथ कुछ तस्वीरें खिंचवाई थीं।

शाजापुर कोतवाली थाना प्रभारी संतोष बघेल ने बताया की शनिवार रात 8 बजे करीब आरोपी हशीर उर्फ अल्लाउद्दीन के खिलाफ के खिलाफ पास्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। वंही दूसरे मामले में छात्रा की शिकायत पर गौरव के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है फिलहाल दोनो आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है।

रिपोर्ट- विजेंद्र यादव

