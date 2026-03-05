ग्वालियर में 10वीं की छात्रा ने घर में लगाई फांसी, गणित का पेपर बिगड़ने के कारण तनाव में थी
ग्वालियर में 10वीं कक्षा की एक 15 वर्षीय छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि छात्रा गणित का पेपर बिगड़ने के कारण तनाव में थी। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। घटना थाटीपुर थाना क्षेत्र के सिद्धेश्वर नगर की बीच की है। घटना से पहले छात्रा एंजेल तिवारी कोचिंग पढ़ने के बाद घर पहुंची थी और अपनी मां व छोटे भाई के साथ खाना खाया था। लगभग दो घंटे बाद जब मां उसे देखने कमरे में पहुंचीं, तो वह फांसी के फंदे पर लटकी मिलीं। मां के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।
पिता दुबई में, ग्वालियर में बेटी ने लगाई फांसी
छात्रा के पिता दुर्गा प्रसाद तिवारी पिछले 10-15 सालों से दुबई में नौकरी करते हैं। एंजेल अपनी मां और छोटे भाई के साथ ग्वालियर में ही रहकर पढ़ाई कर रही थी। सूचना मिलते ही थाटीपुर थाना पुलिस बल मौके पर पहुंचा। शुरुआती जांच के बाद शव को निगरानी में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया गया।
पिता दुर्गा प्रसाद तिवारी के ग्वालियर पहुंचने के बाद छात्रा एंजेल तिवारी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर लिया है और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। जांच के लिए छात्रा का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है।
युद्ध के चलते पिता को आने में हो रही देरी
मृतक छात्रा एंजेल तिवारी के पिता दुर्गा प्रसाद तिवारी दुबई में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण उड़ानें प्रभावित होने से उन्हें आने में देरी हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है आज रात वे ग्वालियर आ जाएँगे। दुर्गा प्रसाद तिवारी पिछले कई सालों से दुबई में एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं।
बेटी की मौत की खबर मिलने पर वे दुबई से निकल लिए है। यह देरी अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण हुई है, जिससे दुबई के हालात बिगड़ गए हैं। दुबई से भारत आने वाली कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इस संघर्ष के कारण कई भारतीय अभी भी दुबई में फंसे हुए हैं और उन्हें स्वदेश लौटने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
सुसाइड नोट भी नहीं मिला
इस मामले में जानकारी देते हुए थाटीपुर थाना प्रभारी विपेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक दसवीं कक्षा की 15 वर्षीय छात्रा ने घर में फांसी लगा ली है।सूचना मिलने पर थाने का बल मौके पहुंचाया गया था, जांच में छात्रा के पास कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है, फिलहाल मामले की जांच की जा रही है जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
