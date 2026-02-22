Hindustan Hindi News
सीहोर में प्रेमी से मिलने में बाधा बनी 9 साल की बेटी, मां ने प्रेमी संग रची साजिश, गला घोंटकर मार डाला

Feb 22, 2026 02:58 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, सीहोर
मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां प्रेम संबंध में बाधा बन रही 9 साल की मासूम बेटी की हत्या उसकी ही मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर करवा दी। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां प्रेम संबंध में बाधा बन रही 9 साल की मासूम बेटी की हत्या उसकी ही मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर करवा दी। वारदात 17 फरवरी की बताई जा रही है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

क्या है पूरा मामला?

घटना सीहोर जिले के रेहटी थाना क्षेत्र के ग्राम बाबरी की है। 17 फरवरी को 9 वर्षीय राधिका की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। बच्ची की मां सुषमा यदुवंशी ने ही रेहटी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए दावा किया था कि उसकी बेटी की किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देश पर थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कहारे के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम गठित की गई।

जांच में खुली साजिश की परतें

जांच के दौरान उपनिरीक्षक नंदराम अहिरवार और उनकी टीम ने गांव में पूछताछ की। शक के आधार पर राहुल यदुवंशी (35) से पूछताछ की गई। सख्ती से पूछताछ में राहुल टूट गया और उसने पूरा सच उगल दिया। राहुल ने बताया कि उसका मृतका की मां सुषमा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। राधिका उनके मिलने में बाधा बनती थी। इसी कारण दोनों ने मिलकर बच्ची की हत्या की साजिश रची।

ऐसे दिया वारदात को अंजाम

योजना के मुताबिक, सुषमा ने राहुल से कहा था कि वह 17 फरवरी की सुबह 9 बजे मजदूरी के लिए ढाबे पर चली जाएगी और राधिका घर पर अकेली होगी। तय योजना के अनुसार राहुल सुबह करीब 11:30 बजे घर पहुंचा और वहां अकेली मौजूद राधिका का कपड़े (लेगी) से गला घोंटकर हत्या कर दी।

CCTV से खुला राज

बुधनी एसडीओपी रवि शर्मा ने बताया कि 17 फरवरी को बालिका की हत्या की सूचना मिली थी। प्रथम दृष्टया मामला गला घोंटकर हत्या का लग रहा था। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिनसे पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ। जांच में सामने आया कि मां और प्रेमी ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया।

दोनों आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी मां सुषमा यदुवंशी (28) और उसके प्रेमी राहुल यदुवंशी (36) को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ग्राम बाबरी, थाना रेहटी, जिला सीहोर के निवासी हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। मासूम की हत्या की खबर से गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है।

