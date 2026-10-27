MP के इस शहर को बड़ी सौगात, 89 करोड़ की लागत से बनेंगी 9 सड़कें और एक पुल
प्रशासन के अनुसार, सड़कों का निर्माण मिक्स मटेरियल तकनीक से होगा। अधिकांश हिस्सों में डामर का उपयोग किया जाएगा, जबकि आवश्यकतानुसार कुछ स्थानों पर सीमेंट कांक्रीट की सड़कें बनाई जाएंगी।
मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में यातायात व्यवस्था सुधारने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 89 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से 38.66 किलोमीटर लंबी नौ सड़कों और एक पुल का निर्माण किया जाएगा। इन विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब भूमिपूजन के बाद निर्माण कार्य शुरू होने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
जिला मुख्यालय के बडोरा क्षेत्र में कृषि उपज मंडी के कारण लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए भोपाल-नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के तितली चौराहे से बडोरा मंडी तक वैकल्पिक मार्ग बनाया जाएगा। करीब डेढ़ किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर 6 करोड़ 91 लाख रुपए खर्च होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल की पहल पर मार्ग को स्वीकृति मिली है। इसके लिए किसानों को जमीन देने के लिए सहमत करने की कोशिश भी की गई है। मार्ग बनने से मंडी में आने वाले भारी वाहनों के कारण लगने वाले जाम से राहत मिलने की उम्मीद है।
तवा नदी पर बनाया जाएगा उच्च स्तरीय पुल
बैतूल विधानसभा क्षेत्र के आठनेर विकासखंड में मांडवी बस स्टैंड से गुनखेड़ और बैतूल विकासखंड में खेड़ी-सेलगांव-सूरगांव-बैतूल बाजार मार्ग का निर्माण किया जाएगा। घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र में तीन सड़कों के साथ तवा नदी पर एक उच्च स्तरीय पुल बनाया जाएगा। इसके अलावा मुलताई और भैंसदेही विधानसभा क्षेत्रों में भी सड़क निर्माण के कार्य किए जाएंगे।
मिक्स मटेरियल तकनीक से बनाई जाएगी सड़क
प्रशासन के अनुसार, सड़कों का निर्माण मिक्स मटेरियल तकनीक से होगा। अधिकांश हिस्सों में डामर का उपयोग किया जाएगा, जबकि आवश्यकतानुसार कुछ स्थानों पर सीमेंट कांक्रीट की सड़कें बनाई जाएंगी। इन निर्माण कार्यों से क्षेत्र में आवागमन सुगम होने और यात्रा में लगने वाले समय में कमी आने की उम्मीद है।
स्थापना दिवस पर 102 विद्यार्थियों को मिलेंगे 1-1 लाख
मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर एक नवंबर को प्रदेश के 102 चयनित छात्र-छात्राओं को भगवान श्रीकृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विद्यार्थियों को एक-एक लाख रुपए की छात्रवृत्ति और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करेंगे। संस्कृति विभाग के अंतर्गत श्रीकृष्ण पाथेय न्यास द्वारा संचालित इस योजना में विद्यालय और महाविद्यालय वर्ग से विद्यार्थियों का चयन किया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी चयनित विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी प्रतिभा, परिश्रम और ज्ञान के प्रति समर्पण विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने विद्यार्थियों से भगवान श्रीकृष्ण के आदर्शों से प्रेरणा लेकर जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त करने और मध्यप्रदेश का गौरव बढ़ाने का आह्वान किया।
यह है सरकार की इस योजना का मकसद
मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार एवं श्रीकृष्ण पाथेय न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीराम तिवारी ने बताया कि योजना का उद्देश्य भावी पीढ़ी को भगवान श्रीकृष्ण के जीवन-दर्शन, व्यक्तित्व, भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति, शिक्षा और जीवन-मूल्यों से जोड़ना है। इसके तहत ऑनलाइन प्रतियोगिता 11 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक आयोजित की गई। इसमें कुल 63,736 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया, जिनमें से 58,099 प्र
तिभागियों ने प्रश्नपत्र हल किया। प्रतियोगिता की वेबसाइट पर 7 लाख 94 हजार 700 से अधिक अद्वितीय विजिट दर्ज किए गए।
तिवारी के अनुसार, 23 अक्टूबर को दोनों वर्गों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने और न्यूनतम समय में प्रश्नपत्र हल करने वाले प्रतिभागियों में से नियमानुसार 5,514 विद्यार्थियों की मेरिट सूची तैयार की गई। इसके बाद लॉटरी के माध्यम से 102 विजेताओं का चयन किया गया। चयनित विद्यार्थियों के नाम न्यास की वेबसाइट https:hrikrishnapatheynyas.com/ पर प्रकाशित कर दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।