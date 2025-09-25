100 रुपये रिश्वत का आरोप, 39 साल की कानूनी लड़ाई; झूठे इल्जाम ने छीन ली बुजुर्ग की पूरी जवानी

83 वर्षीय बुजुर्ग जागेश्वर प्रसाद को 39 साल बाद 100 रुपये की रिश्वत के झूठे आरोप से बरी कर दिया गया है। 1986 में लगे इस आरोप ने उनकी जिंदगी, परिवार और करियर को बर्बाद कर दिया था।

रायपुर के 83 साल के बुजुर्ग की जिंदगी एक छोटे से झूठे आरोप ने तहस-नहस कर दी। 1986 में मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (एमपीएसआरटीसी) में बिल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे जागेश्वर पर मात्र 100 रुपये की रिश्वत लेने का इल्जाम लगा। यह मामला इतना लंबा खिंचा कि 39 साल बाद, 24 सितंबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उन्हें पूरी तरह बरी कर दिया। लेकिन तब तक जागेश्वर की जिंदगी के कई सपने चूर-चूर हो चुके थे।

1986 में लगा था 100 रुपये की रिश्वत का आरोप कल्पना कीजिए, आज की महंगाई के दौर में 100 रुपये की वैल्यू क्या होगी? लेकिन 39 साल पहले यह रकम जागेश्वर के लिए जहर बन गई। एक पैसेंजर ने आरोप लगाया कि जागेश्वर ने टिकट के बदले रिश्वत मांगी। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहरा दिया, नौकरी गई और एक आम आदमी की जिंदगी रुक सी गई। लेकिन जागेश्वर ने हार नहीं मानी। उन्होंने साबित करने का फैसला किया कि यह सब एक सुनियोजित साजिश थी।

पूरा परिवार बिखर गया 39 साल की यह लड़ाई सिर्फ कागजों की नहीं, बल्कि जज्बातों की थी। कोर्ट के चक्कर काटते-काटते जागेश्वर की पत्नी इस दुनिया से चली गईं। बच्चों की पढ़ाई अधर में लटक गई, क्योंकि पिता की कमाई रुक चुकी थी। जागेश्वर बताते हैं कि हर सुनवाई के बाद घर लौटना एक युद्ध की तरह था- खाली जेब, टूटा मन। लेकिन उनकी आंखों में वो चिंगारी बाकी रही, जो कहती थी, 'सच जीतेगा'। अपील पर अपील, दलील पर दलील और आखिरकार हाईकोर्ट ने माना कि सबूत कमजोर थे, गवाह गायब और मामला महज बदले की भावना से बुना गया था।