इंदौर में 82 साल के आम बुजुर्ग को पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दी विदाई, बेहद खास वजह से मिला सम्मान

बुजुर्ग के पार्थिव शरीर को जब गार्ड ऑफ ऑनर के साथ मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना किया गया, तो इस दौरान उनके परिवार के लोगों की आंखें राजकीय सम्मान के गर्व और स्वजन की अंतिम विदाई के गम की मिली-जुली भावनाओं के चलते नम हो गईं।

Sourabh Jain पीटीआई, इदौर, मध्य प्रदेशSat, 23 Aug 2025 12:39 AM
मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में एक 82 वर्षीय आम नागरिक की अंतिम विदाई पूरे राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए हुई, जिसक उन्हें यह सम्मान प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की उस मंशा के अनुरूप दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि देहदान और अंगदान करने वाले मृतकों को राजकीय सम्मान दिया जाएगा। इसी कड़ी में शुक्रवार को इंदौर में रहने वाले देहदानी अशोक वर्मा को गार्ड ऑफ ऑनर देकर राजकीय सम्मान के साथ बेहद सम्मानपूर्वक विदाई दी गई।

शहर के जवाहर मार्ग पर रहने वाले अशोक वर्मा का निधन गुरुवार रात को अधिक उम्र व इससे जुड़ी परेशानियों की वजह से हो गया था। जीते जी उनके लिए गए संकल्प के अनुसार परिजनों ने उनकी मृत्यु के बाद उनकी देह को दान करने का फैसला लिया। उनकी इच्छा के अनुरूप परिजनों ने वर्मा की पार्थिव देह शुक्रवार सुबह दस बजे अंतिम यात्रा के बाद शहर के एक निजी मेडिकल कॉलेज को दान स्वरूप भेंट कर दी।

मिलीजुली भावनाओं से नम हुई परिजनों की आंखें

इसी दौरान देहदान-अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में देहदानियों को गार्ड ऑफ ऑनर देने का जो निर्णय लिया था, उनकी उसी इच्छा के अनुरूप उसके बाद प्रशासन द्वारा इंदौर शहर में पहली बार स्वर्गीय वर्मा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनके पार्थिव शरीर को जब गार्ड ऑफ ऑनर के साथ चिकित्सा महाविद्यालय के लिए रवाना किया गया, तो इस दौरान उनके परिवार के लोगों की आंखें राजकीय सम्मान के गर्व और स्वजन की अंतिम विदाई के गम की मिली-जुली भावनाओं के चलते नम हो गईं।

14 साल पहले लिया था देहदान का संकल्प

स्वर्गीय वर्मा ने साल 2011 में 'महर्षि दधीचि देहदान अंगदान समिति' इंदौर के माध्यम से देहदान-अंगदान का संकल्प लिया था। करीबियों का कहना है कि अशोक वर्मा बेहद सरल, सहज हृदय और मृदुभाषी व्यक्तित्व वाले इंसान थे और बैंक से रिटायरमेंट के बाद राजवाड़ा स्थित अपनी दवाई की दुकान चलाते थे। उन्होंने अपनी दुकान पर भी दधीचि देहदान-अंगदान समिति का एक बड़ा पोस्टर भी लगा रखा था। अपने जीवन में वह अनेक नागरिकों के साथ ही अपने मित्रों व सगे संबंधियों से देहदान और अंगदान के लिए संकल्प पत्र भरवाते रहे।

मन, वचन और कर्म से सच्चे समाजसेवी थे वर्मा

उनके निधन पर समाज सेवी नन्दकिशोर व्यास ने बताया कि 'स्वर्गीय वर्मा हमेशा लोगों को देहदान और अंगदान के लिए प्रेरित करते रहते थे । स्वयं उन्होंने देहदान कर अनूठी मिसाल प्रस्तुत की है। वे मन, कर्म, वचन से सच्चे समाज सेवी और मानव धर्म से निभाने वाले थे। वह कुप्रथा और संकीर्ण रूढ़ीवादी परम्पराओ के खिलाफ थे। वह आजीवन प्रगतिशील विचारधारा को बढ़ावा देते रहे।

बेटे की असमय मौत के बाद उसका भी कराया था देहदान

उधर अपने परिवार के बुजुर्ग को सरकार की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने को लेकर अशोक वर्मा के परिजनों ने भी सीएम मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया। अशोक वर्मा की बहू ममता वर्मा ने 'पीटीआई' को बताया, 'मेरे ससुर बेहद सकारात्मक स्वभाव वाले थे। वह अपने जीवनकाल के दौरान लोगों को देहदान के लिए लगातार प्रेरित करते रहते थे। यहां तक कि वर्ष 2014 में उन्होंने अपने एक पुत्र के निधन के बाद उसका भी देहदान कराया था।'

आमतौर पर इस स्थिति में दिया जाता है गार्ड ऑफ ऑनर

जब भी किसी व्यक्ति को 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया जाता है तो इस दौरान वर्दीधारी पुलिस कर्मी या सैनिक अपने हथियारों सहित कतार में खड़े होते हैं और गारद का नेतृत्व करने वाले अधिकारी के आदेश पर इस दस्ते के सदस्य अपने हथियार को 'सलामी' की स्थिति में लाकर संबंधित व्यक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। सरकारी प्रोटोकॉल के तहत आमतौर पर विशिष्ट और अति विशिष्ट श्रेणी के लोगों को 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया जाता है।

