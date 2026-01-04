घर में अकेली थी 82 साल की महिला, युवक ने घुसकर किया रेप; जांच शुरू

संक्षेप: मध्य प्रदेश रीवा में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने 82 साल की बुजुर्ग के साथ घर में घुसकर रेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मध्य प्रदेश के रीवा में इंसानियत को शर्मशार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां 82 साल की आदिवासी बुजुर्ग महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। बुजुर्ग महिला का आरोप है कि पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक ने रात के अंधेरे में उसे घर में अकेले पाकर उसका गला दबाया फिर रेप किया और मौके से फरार हो गया। पीड़िता बुजुर्ग महिला ने इसकी शिकायत थाने में की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद बुजुर्ग महिला शनिवार को महिला थाने पहुंची और इसकी शिकायत की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यह पूरा मामला रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र का है। यहां की एक 82 साल की बुजुर्ग आदिवासी महिला ने पड़ोस में रहने वाले सुग्गा साकेत नामक युवक पर रेप करने का आरोप लगाया है। बुजुर्ग महिला का आरोप है कि जब वो रात में घर पर अकेली थी, तभी पड़ोस में रहने वाला युवक घर में घुस गया और पहले तो उसने उसका गला दबाया फिर जब वो बेहोश हो गई तो इस घिनौनी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। बुजुर्ग महिला घर पर अकेली ही रहती है। उसके परिवार के लोग मजदूरी करते हैं।

घटना के बाद पीड़िता ने इसकी जानकारी परिजनो को दी। जिसके बाद परिजन बुजुर्ग पीड़ित महिला को लेकर सिरमौर थाने पहुंचे और मामले की शिकायत की। लेकिन सिरमौर थाने में उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, और न ही उसका मेडिकल कराया गया। जिसके बाद शनिवार को वो अपने परिजनों के साथ महिला थाने पहुंची और मामले की शिकायत की। जिसके बाद मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया और पीड़िता की एफआईआर महिला थाने में दर्ज की गई और उसका मेडिकल कराया गया। इस मामले को लेकर महिला थाना प्रभारी ने बताया कि घटना 10 दिसंबर की है। रिपोर्ट के आधार पर कायमी की गई है और मामले की जांच की जा रही है।