खराब ड्रेनेज सिस्टम की भेंट चढ़ा मासूम, इंदौर में नाले के बहाव में बह गया; मौत

मध्य प्रदेश के इंदौर में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां खराब ड्रेनेज सिस्टम की कीमत एक बच्चे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। रात को बच्चा पानी के तेज बहाव में बह गया। सुबह बच्चे की लाश मिली।

मध्य प्रदेश के इंदौर में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां खराब ड्रेनेज सिस्टम की कीमत एक बच्चे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। यहां के लसूड़िया थाना क्षेत्र में 8 साल का एक बच्चा रात को नाले के तेज बहाव में बह गया। मामले की सूचना मिलने के बाद एसडीईआरएफ की टीम पहुंची और काफी मशक्कत के बाद सुबह बच्चे का शव बरामद कर लिया।

इस हादसे में जान गंवाने वाले बच्ची की बहचान राजवीर मालवीया के रूप में हुई है। बच्चे की उम्र 8 साल है। मिली जानकारी के अनुसार, बच्चा अपने पिता के साथ रहता था, जो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड अपने बच्चे को नाले के पास छोड़कर गाड़ी पार्क करने के लिए अंदर गए थे। राजपाल जब वापस लौटे तो बच्चा वहां से गायब था। इस दौरान उन्हें पता चला कि उनका बच्चा राजवीर पिता के अंदर जाने के बाद पीछे जाने लगा। इस दौरान नाला पार करने की कोशिश में फिसलकर बह गया और मौत हो गई।

बच्चे के नाले में गिरने के बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इस मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीईआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। लेकिन लगातार हो रही भारी बारिश के कारण पानी का बहाव काफी तेज हो गया था। तेज बहाव के कारण बच्चे का रेस्क्यू नहीं हो सका। गुरुवार सुबह 5 बजे एक बार फिर से सर्च अभियान चलाया गया। टीम के कुछ सदस्य रस्सियों के सहारे नीचे उतरे और तलाश शुरू कर दी। सुबह करीब 9 बजे बच्चे का शव 100 मीटर दूर श्मशान घाट के पास पुल के नीचे फंसा मिला। इस तरह शव को निकालने में एसटीईआरएफ की टीम को 4 घंटे लग गए।