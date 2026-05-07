Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

75 साल के वकील ने 5 साल की बच्ची से की हैवानियत, घर ले जाकर बनाया हवस का शिकार; गिरफ्तार

May 07, 2026 10:15 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
share

भोपाल में पुलिस ने 75 साल के वकील को 5 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया है। बच्ची को अपने घर में ले जाकर वकील ने शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया।

75 साल के वकील ने 5 साल की बच्ची से की हैवानियत, घर ले जाकर बनाया हवस का शिकार; गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के भोपाल में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां 75 साल के एक वकील पर 5 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न (Sexual Assault) का आरोप लगा है। भोपाल पुलिस ने आरोपी वकील को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार, बुजुर्ग वकील ने बच्ची को लालच देकर घर बुलाया था और उसके साथ शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया था।

कैसे खुला मामला

मामला भोपाल के हबीबगंज पुलिस स्टेशन का है। यहां की सबसे पॉश कॉलोनी में 5 साल की एक बच्ची के साथ 75 साल के वकील ने यौन उत्पीड़न किया। मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता उसी मोहल्ले में रहने वाले एक बड़े डिफेंस अफसर की बेटी है। 3 मई को जब घर में कोई नहीं था, तभी आरोपी वकील ने बच्ची को अपने घर में बुलाया और उसके साथ शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद जब बच्ची अपने घर पहुंची और मां से दर्द की शिकायत की तो मां ने प्राइवेट पार्ट चेक किया। मां को शक हुआ। इसके बाद पीड़िता की मां ने बच्ची को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स में खरोंच के निशान मिले हैं। इसके बाद शिकायत की गई तो पुलिस ने तुरंत ऐक्शन लेते हुए आरोपी वकील को गिरफ्तार कर लिया।

आरोप वकील को नाना कहते थी बच्ची

आरोपी वकील भोपाल की एक पॉश कॉलोनी में अपने दामाद और बेटी के साथ रहता था। वकील की बेटी एक बेटी भी है, जिसके साथ पीड़ित बच्ची भी खेलती थी और साथ ही रहती थी। चूंकि वकील की नातिन उसे नाना कहती थी, इसलिए पीड़ित बच्ची भी उसे नाना कहकर ही बुलाती थी, लेकिन हैवान ने मासूम को ही हवस का शिकार बनाया।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Bhopal News Mp News Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।