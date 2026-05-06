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एमपी में 7 साल की बच्ची संग गैंगरेप के बाद मर्डर; गिरफ्तार हैवानों ने उगली जुर्म की दास्तां

May 06, 2026 07:56 pm ISTRatan Gupta खरगौन, पीटीआई
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Khargone gang rape murder case: यह घटना मंगलवार को उन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इलाके में घटी। उस दिन पिता ने बच्ची को सामान लाने के लिए भेजा था। तभी दरिंदों ने बच्ची के साथ हैवानियत की और उसे मौत के घाट के उतार दिया।

एमपी में 7 साल की बच्ची संग गैंगरेप के बाद मर्डर; गिरफ्तार हैवानों ने उगली जुर्म की दास्तां

Khargone gang rape murder case: मध्य प्रदेश के खरगौन में 7 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद हुई मर्डर की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। यह घटना मंगलवार को उन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इलाके में घटी। उस दिन पिता ने बच्ची को सामान लाने के लिए भेजा था। तभी दरिंदों ने बच्ची के साथ हैवानियत की और उसे मौत के घाट के उतार दिया। पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया है। उन्होंने अपना जुर्म कबूलते हुए बच्ची के साथ की गई दरिंदगी भरी खौफनाक कहानी सुनाई है।

राशन लेकर लौट रही बच्ची का गैंगरेप के बाद मर्डर

पुलिस ने बताया- एक व्यक्ति ने अपनी 7 साल की बच्ची को राशन का सामान लाने के लिए भेजा था। उस समय शाम के करीब सात बज रहे थे, दिन मंगलवार था। बच्ची अगले ही पल होने वाले जुर्म से अनजान थी और वह हर बुराई से बेखबर होकर सामान लेकर लौट रही थी, तभी अचानक दरिंदों ने उसे दबोच लिया और एकांत में ले जाकर पहले उसका गैंगरेप किया और फिर मौत के घाट उतार दिया।

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हेलो! सर, यहां बच्ची की लाश मिली है...

खरगौन के एएसपी शकुंतला राहुल ने बताया- हमें पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर एक फोन आया। फोन करने वाले ने बताया- यहां एक बच्ची की लाश मिली है। हमने तुरंत मौके पर जांच-पड़ताल करने के लिए टीमों को भेजा। इसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्कॉयड भी शामिल थे। इसके बाद एसपी रविंद्र वर्मा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी घटनास्थल का दौरा किया।

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2 संदिग्ध गिरफ्तार, आरोपियों ने कबूला जुर्म

जांच पड़ताल आगे बढ़ी, तो हमें एक लीड मिली, जिसके आधार पर 2 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल करते हुए सारे काले चिट्ठे खोल दिए। पुलिस जांच में हैरान करने वाली एक बात ये भी सामने आई है कि गिरफ्तार आरोपियों में एक बच्ची का रिश्तेदार है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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