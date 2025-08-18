स्कूल हॉस्टल में सात साल के बच्चे की मौत; शरीर पर नीले निशान, MP में सनसनीखेज मामला

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 7 साल का बच्चा मृत पाया गया है। घटना खजुराहो स्थित ज्ञान गंगा स्कूल के हॉस्टल की है जहां कक्षा दूसरी के छात्र की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। बच्चे की पहचान सात साल के अनुराग के तौर पर हुई है।

जानकारी के मुताबिक घटना का पता उस वक्त चला जब सोमवार सुबह अनुराग के रूममेट ने उसे उठाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं उठा। इसके स्कूल के अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई जिन्होंने बमीठा पुलिस को मामले की सूचना दी।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के शरीर पर कोई चोट नहीं थी लेकिन नीले निशान थे। ऐसे पुलिस ने जहर या कीड़े काटने की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। हालांकि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगी। अनुराग के पिता ने बताया कि उनका बेटा एक महीने पहले ही हॉस्टल में रहने आया था। रविवार रात तक वह बिल्कुल ठीक था। उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह 6 बजे स्कूल की तरफ से उन्हें जानकारी दी गई कि अनुराग बीमार है। जब तक वह वहां पहुंचे, उसकी मौत हो चुकी थी। पिता ने बताया कि उसे पहले कोई बीमारी नहीं थी।