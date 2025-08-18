7 year old Child Found Dead In Madhya Pradesh School Hostel Blue Marks On Body स्कूल हॉस्टल में सात साल के बच्चे की मौत; शरीर पर नीले निशान, MP में सनसनीखेज मामला, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़7 year old Child Found Dead In Madhya Pradesh School Hostel Blue Marks On Body

स्कूल हॉस्टल में सात साल के बच्चे की मौत; शरीर पर नीले निशान, MP में सनसनीखेज मामला

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 7 साल का बच्चा मृत पाया गया है। घटना खजुराहो स्थित ज्ञान गंगा स्कूल के हॉस्टल की है जहां कक्षा दूसरी के छात्र की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। बच्चे की पहचान सात साल के अनुराग के तौर पर हुई है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 07:04 PM
share Share
Follow Us on
स्कूल हॉस्टल में सात साल के बच्चे की मौत; शरीर पर नीले निशान, MP में सनसनीखेज मामला

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 7 साल का बच्चा मृत पाया गया है। घटना खजुराहो स्थित ज्ञान गंगा स्कूल के हॉस्टल की है जहां कक्षा दूसरी के छात्र की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। बच्चे की पहचान सात साल के अनुराग के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक घटना का पता उस वक्त चला जब सोमवार सुबह अनुराग के रूममेट ने उसे उठाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं उठा। इसके स्कूल के अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई जिन्होंने बमीठा पुलिस को मामले की सूचना दी।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के शरीर पर कोई चोट नहीं थी लेकिन नीले निशान थे। ऐसे पुलिस ने जहर या कीड़े काटने की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। हालांकि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगी। अनुराग के पिता ने बताया कि उनका बेटा एक महीने पहले ही हॉस्टल में रहने आया था। रविवार रात तक वह बिल्कुल ठीक था। उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह 6 बजे स्कूल की तरफ से उन्हें जानकारी दी गई कि अनुराग बीमार है। जब तक वह वहां पहुंचे, उसकी मौत हो चुकी थी। पिता ने बताया कि उसे पहले कोई बीमारी नहीं थी।

रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल ऑपरेटर प्रमोद त्रिवेदी ने बताया कि स्कूल आधिकारिक तौर पर कोई हॉस्टल नहीं चलाता। केवल दूर-दराज से आने वाले बच्चों के लिए खाने और रहने का इंतजाम करते हैं। यहां लगभग 45 बच्चे रहते हैं। उन्होंने बताया कि लड़के रात में खेल रहे थे, लेकिन सुबह अनुराग मृत पाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

Madhya Pradesh
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|