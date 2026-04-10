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MP में ट्रैक्टर-ट्रॉली से जा टकराई श्रद्धालुओं से भरी वैन; एक ही परिवार के 7 लोग घायल, कुछ की हालत गंभीर

Apr 10, 2026 02:32 pm ISTSourabh Jain वार्ता, मुरैना, मध्य प्रदेश
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सभी घायलों को तत्काल मुरैना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। पुलिस का कहना है कि श्रद्धालुओं को ले जा रही वैन की टक्कर जिस ट्रैक्टर-ट्रॉली से हुई वह सरसों बेचकर लौट रही थी।

MP में ट्रैक्टर-ट्रॉली से जा टकराई श्रद्धालुओं से भरी वैन; एक ही परिवार के 7 लोग घायल, कुछ की हालत गंभीर

मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के सरायछोला थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक ईको वैन और ट्रैक्टर की टक्कर में एक ही परिवार के सात लोग घायल हो गए, जिनमें से तीन की हालत गंभीर है। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए सरायछोला थाना प्रभारी केके सिंह ने बताया कि यह हादसा आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस समय हुआ, जब ईको वैन में सवार जैन परिवार के सदस्य उत्तरप्रदेश के टूंडला से दतिया जिले के जैन तीर्थ क्षेत्र सोनागिरी जा रहे थे। इसी दौरान उनकी वैन सामने से आ रहे ट्रैक्टर से टकरा गई।

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पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना नायकपुरा मोड़ के पास सुबह करीब साढ़े दस बजे हुई। पुलिस ने बताया कि हादसे में घायल हुए लोगों की पहचान प्रशांत जैन, प्रकाश जैन, पुष्पा जैन, अर्जुन जैन, दीपा जैन, संतोष कुमारी और द्रव्य जैन के अलावा वैन चालक के रूप में हुई है।

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सभी घायलों को तत्काल मुरैना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। पुलिस का कहना है कि श्रद्धालुओं को ले जा रही वैन की टक्कर जिस ट्रैक्टर-ट्रॉली से हुई वह सरसों बेचकर लौट रही थी। पुलिस द्वारा हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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