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7 किलो सोना और 20 लाख कैश, सिंगरौली में कुल 6 करोड़ की बैंक लूट; मौके पर पहुंचे DGP

Apr 18, 2026 11:14 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, सिंगरौली
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मध्यप्रदेश के सिंगरौली के बैढन में हुई बैंक डकैती के बाद प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना सिंगरौली पहुंचे, और घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना करते हुए, अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। कुल 6 करोड़ रुपए की लूट हुई है।

7 किलो सोना और 20 लाख कैश, सिंगरौली में कुल 6 करोड़ की बैंक लूट; मौके पर पहुंचे DGP

मध्यप्रदेश के सिंगरौली के बैढन में हुई बैंक डकैती के बाद प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना सिंगरौली पहुंचे, और घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना करते हुए, अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। 5 बदमाशों ने बैंक में बाइक से पहुंचे और बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर करीब 20 लाख कैश और 9 से 10 किलो सोना। कुल करीब पौने 6 करोड़ की लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए है। घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर आरोपियों के चेहरे उजागर हुए हैं। माना जा रहा है कि आरोपी छत्तीसगढ़ की तरफ गए हैं। पुलिस ने उनके फोटो जारी कर लोगों से उनके बारे में बताने की अपील की है।

चंद मिनट में 6 करोड की लूट

सिंगरौली जिले के बैढन में शुक्रवार दोपहर बाइक से आए हथियारों से लैस पांच युवक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में घुसे, और चंद मिनटों में 20 लाख कैश और 6 से सात किलो सोना लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने बैंक में करीब पौने 6 करोड़ की लूट की घटना को अंजाम दिया है।बीच शहर में स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दिनदहाड़े डकैती की वारदात से जिले में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा कि डकैत बैंक में घुसे, इसके बाद बैंक स्टाफ तथा वहां मौजूद लोगों को रिवाल्वर की नोक पर बंधक बनाकर, बेखौफ लूटपाट की, इस दौरान एक ने बैंक के अंदर फायर भी किया। डकैत बैंक में करीब 20 मिनट तक रहे, लेकिन किसी को लूट की भनक तक नहीं लगी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के सहारे पांचों आरोपियों की तस्वीरें भी जारी की हैं, और उनका पता बताने वालों को इनाम देने की भी बात कही है।

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बाइक पर सवार होकर फरार

लूट को अंजाम देने के बाद पांचों लुटेरे बाहर खड़ी दो बाइक पर सवार होकर शहर की तरफ भागे। लुटेरों ने भागने में मुख्य बाजार वाले क्षेत्र का उपयोग किया। उसके बाद अंबेडकर चौक से बीजपुर रोड होते हुए छत्तीसगढ़ की तरफ भाग गये। वारदात की गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार देर रात प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना बैढन पहुंचे। डीजीपी सीधे बैंक ऑफ महाराष्ट्र पहुंचे, जहां उन्होंने कैश काउंटर व लॉकर आदि का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने बैंक मैनेजर व अन्य कर्मचारियों से चर्चा कर पूरे घटनाक्रम के बारे में जाना। बाद में उन्होंने मीडिया को बताया कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश व बिहार के डीजीपी से उनकी चर्चा हुई है। चारों राज्यों की पुलिस आपस में समन्वय बनाकर लुटेरों की सचिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि आरोपियों की फोटो व वीडियो सामने आ गए हैं, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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रिपोर्ट: सादाब सिद्दीकी

Mohammad Azam

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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